Опалювальний сезон 2025: Україна планує накопичити 13,2 млрд кубів газу до листопада, але цього може бути недостатньо

Уряд поставив завдання накопичити до початку листопада 13,2 млрд кубометрів газу у сховищах. Однак цей обсяг не гарантує безперешкодного проходження опалювального сезону через військові ризики. Про це повідомив Юрій Бойко, член Наглядової Ради "НЕК Укренерго", передає УНН.

Задекларована урядом задача накопичення газу на початок листопада цього року - 13,2 млрд кубів газу у сховищах. Ця цифра дуже близька до того що було накопичено на аналогічно дату минулого року

Також Бойко зазначив, що зважаючи на поточний обсяг газу, технічні можливості й фінансові можливості, "які в останній час суттєво покращилися внаслідок роботи менеджменту "Нафтогазу", цього цілком достатньо аби вийти на заплановані показники".

Він наголосив, що часу вистачає, втім ця цифра за словами Бойко не гарантує "успішного проходження зими".

Давайте будемо відвертими. Військовий ризик присутній. І у минулому опалювальному сезоні коли росія почала атакувати нашу газовидобувну інфраструктуру ми стикнулися з необхідністю організовувати поставки імпорту для того аби замістити тимчасову втрату газу