10:04 • 3694 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
08:52 • 7690 перегляди
Зеленський прибув до Єлисейського палацу: розпочинається зустріч "Коаліції охочих"
08:49 • 8560 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
08:13 • 10916 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
08:05 • 10605 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 25894 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 36539 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 39476 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 37132 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 67492 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримки
4 вересня, 05:20 • 25893 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній арені
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 67492 перегляди
Опалювальний сезон 2025: Україна планує накопичити 13,2 млрд кубів газу до листопада, але цього може бути недостатньо

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Уряд України прагне накопичити 13,2 млрд кубометрів газу до листопада. Член Наглядової Ради "НЕК УкренергоЮрій Бойко зазначив, що цей обсяг не гарантує безперешкодного проходження опалювального сезону через військові ризики.

Опалювальний сезон 2025: Україна планує накопичити 13,2 млрд кубів газу до листопада, але цього може бути недостатньо

Уряд поставив завдання накопичити до початку листопада 13,2 млрд кубометрів газу у сховищах. Однак цей обсяг не гарантує безперешкодного проходження опалювального сезону через військові ризики. Про це повідомив Юрій Бойко, член Наглядової Ради "НЕК Укренерго", передає УНН.

Задекларована урядом задача накопичення газу на початок листопада цього року - 13,2 млрд кубів газу у сховищах. Ця цифра дуже близька до того що було накопичено на аналогічно дату минулого року

- повідомив він.

Також Бойко зазначив, що зважаючи на поточний обсяг газу, технічні можливості й фінансові можливості, "які в останній час суттєво покращилися внаслідок роботи менеджменту "Нафтогазу", цього цілком достатньо аби вийти на заплановані показники".

Він наголосив, що часу вистачає, втім ця цифра за словами Бойко не гарантує "успішного проходження зими".

Давайте будемо відвертими. Військовий ризик присутній. І у минулому опалювальному сезоні коли росія почала атакувати нашу газовидобувну інфраструктуру ми стикнулися з необхідністю організовувати поставки імпорту для того аби замістити тимчасову втрату газу

- додав Бойко.

Раніше УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки щодо підготовки до опалювального сезону.

Він визначив три основні пункти, які розглянули на Ставці. Серед них - підготовка енергетики, закупівля додаткових систем ППО та необхідних обсягів газу.

Альона Уткіна

