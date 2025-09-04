Отопительный сезон 2025: Украина планирует накопить 13,2 млрд кубов газа к ноябрю, но этого может быть недостаточно

Правительство поставило задачу накопить к началу ноября 13,2 млрд кубометров газа в хранилищах. Однако этот объем не гарантирует беспрепятственного прохождения отопительного сезона из-за военных рисков. Об этом сообщил Юрий Бойко, член Наблюдательного Совета "НЭК Укрэнерго", передает УНН.

Задекларированная правительством задача накопления газа на начало ноября этого года - 13,2 млрд кубов газа в хранилищах. Эта цифра очень близка к тому, что было накоплено на аналогичную дату прошлого года

Также Бойко отметил, что, учитывая текущий объем газа, технические возможности и финансовые возможности, "которые в последнее время существенно улучшились в результате работы менеджмента "Нафтогаза", этого вполне достаточно, чтобы выйти на запланированные показатели".

Он подчеркнул, что времени хватает, однако эта цифра, по словам Бойко, не гарантирует "успешного прохождения зимы".

Давайте будем откровенны. Военный риск присутствует. И в прошлом отопительном сезоне, когда Россия начала атаковать нашу газодобывающую инфраструктуру, мы столкнулись с необходимостью организовывать поставки импорта для того, чтобы заместить временную потерю газа