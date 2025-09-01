Важливо випереджати графік підготовки, враховуючи всі загрози: Зеленський зібрав Ставку щодо опалювального сезону
Київ • УНН
Президент Зеленський провів засідання Ставки, де обговорили підготовку до опалювального сезону. Основні пункти включають енергетику, закупівлю ППО та обсяги газу.
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, обговорили багато деталей щодо підготовки до опалювального сезону, передає УНН.
Президент визначив три основні пункти, які розглянули на Ставці. Серед них - підготовка енергетики, закупівля додаткових систем ППО та необхідних обсягів газу.
Перше – контроль за виконанням доручень та повна реалізація домовленостей з партнерами. Ще з літа готуємо сектори нашої енергетики до зими. Вдячний усім, хто задіяний та повністю виконує поставлені завдання. Важливо випереджати графік підготовки, враховуючи всі загрози
Друге, за його словами, потреби протиповітряної оборони.
Доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову скоординувати урядовців, обласні адміністрації, енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО меншої та середньої дальності, а також збільшити фінансування для виробників дронів. Пріоритет – збиття "шахедів". Звітувати про постачання щотижнево. Окремо обговорили захист мереж та енергообʼєктів у прифронтових і прикордонних громадах, резервне забезпечення
За словами Зеленського, третє – доповіді по напрямках щодо видобутку, постачання енергоресурсів, генерації електрики.
Важливі результати є в команд "Нафтогазу" та "Укренерго". Дякую. Затверджені подальші заходи для закупівлі необхідних обсягів газу - резюмував Президент.
