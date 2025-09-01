$41.320.06
Ексклюзив
11:39 • 2206 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
09:15 • 46582 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 38068 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 67436 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 76655 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 71956 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 61039 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 31569 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 23654 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 54348 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
Важливо випереджати графік підготовки, враховуючи всі загрози: Зеленський зібрав Ставку щодо опалювального сезону

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Президент Зеленський провів засідання Ставки, де обговорили підготовку до опалювального сезону. Основні пункти включають енергетику, закупівлю ППО та обсяги газу.

Важливо випереджати графік підготовки, враховуючи всі загрози: Зеленський зібрав Ставку щодо опалювального сезону

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, обговорили багато деталей щодо підготовки до опалювального сезону, передає УНН.

Президент визначив три основні пункти, які розглянули на Ставці. Серед них - підготовка енергетики, закупівля додаткових систем ППО та необхідних обсягів газу.

Перше – контроль за виконанням доручень та повна реалізація домовленостей з партнерами. Ще з літа готуємо сектори нашої енергетики до зими. Вдячний усім, хто задіяний та повністю виконує поставлені завдання. Важливо випереджати графік підготовки, враховуючи всі загрози

- повідомив Зеленський.

Друге, за його словами, потреби протиповітряної оборони.

Доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову скоординувати урядовців, обласні адміністрації, енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО меншої та середньої дальності, а також збільшити фінансування для виробників дронів. Пріоритет – збиття "шахедів". Звітувати про постачання щотижнево. Окремо обговорили захист мереж та енергообʼєктів у прифронтових і прикордонних громадах, резервне забезпечення 

- додав Глава держави.

За словами Зеленського, третє – доповіді по напрямках щодо видобутку, постачання енергоресурсів, генерації електрики.

Важливі результати є в команд "Нафтогазу" та "Укренерго". Дякую. Затверджені подальші заходи для закупівлі необхідних обсягів газу - резюмував Президент.

Антоніна Туманова

