Эксклюзив
11:39 • 2282 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
09:15 • 46855 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38 • 38270 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
07:50 • 67788 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
06:45 • 77017 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 72283 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 61292 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 31620 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 23666 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 54357 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
Важно опережать график подготовки, учитывая все угрозы: Зеленский собрал Ставку по отопительному сезону

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Президент Зеленский провел заседание Ставки, где обсудили подготовку к отопительному сезону. Основные пункты включают энергетику, закупку ПВО и объемы газа.

Важно опережать график подготовки, учитывая все угрозы: Зеленский собрал Ставку по отопительному сезону

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, обсудили много деталей по подготовке к отопительному сезону, передает УНН.

Президент определил три основных пункта, которые рассмотрели на Ставке. Среди них - подготовка энергетики, закупка дополнительных систем ПВО и необходимых объемов газа.

Первое – контроль за выполнением поручений и полная реализация договоренностей с партнерами. Еще с лета готовим секторы нашей энергетики к зиме. Благодарен всем, кто задействован и полностью выполняет поставленные задачи. Важно опережать график подготовки, учитывая все угрозы

- сообщил Зеленский.

Второе, по его словам, потребности противовоздушной обороны.

Поручил секретарю СНБО Рустему Умерову скоординировать чиновников, областные администрации, энергокомпании для закупки дополнительных систем ПВО меньшей и средней дальности, а также увеличить финансирование для производителей дронов. Приоритет – сбитие "шахедов". Отчитываться о поставках еженедельно. Отдельно обсудили защиту сетей и энергообъектов в прифронтовых и приграничных общинах, резервное обеспечение 

- добавил Глава государства.

По словам Зеленского, третье – доклады по направлениям добычи, поставки энергоресурсов, генерации электричества.

Важные результаты есть у команд "Нафтогаза" и "Укрэнерго". Спасибо. Утверждены дальнейшие меры для закупки необходимых объемов газа - резюмировал Президент.

В Минэнерго ответили, готова ли Украина к отопительному сезону28.08.25, 14:12 • 3672 просмотра

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Государственная граница Украины
Электроэнергия
Рустем Умеров
Укргаздобыча
Нафтогаз
Укрэнерго
Владимир Зеленский
Украина