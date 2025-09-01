Важно опережать график подготовки, учитывая все угрозы: Зеленский собрал Ставку по отопительному сезону
Киев • УНН
Президент Зеленский провел заседание Ставки, где обсудили подготовку к отопительному сезону. Основные пункты включают энергетику, закупку ПВО и объемы газа.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, обсудили много деталей по подготовке к отопительному сезону, передает УНН.
Президент определил три основных пункта, которые рассмотрели на Ставке. Среди них - подготовка энергетики, закупка дополнительных систем ПВО и необходимых объемов газа.
Первое – контроль за выполнением поручений и полная реализация договоренностей с партнерами. Еще с лета готовим секторы нашей энергетики к зиме. Благодарен всем, кто задействован и полностью выполняет поставленные задачи. Важно опережать график подготовки, учитывая все угрозы
Второе, по его словам, потребности противовоздушной обороны.
Поручил секретарю СНБО Рустему Умерову скоординировать чиновников, областные администрации, энергокомпании для закупки дополнительных систем ПВО меньшей и средней дальности, а также увеличить финансирование для производителей дронов. Приоритет – сбитие "шахедов". Отчитываться о поставках еженедельно. Отдельно обсудили защиту сетей и энергообъектов в прифронтовых и приграничных общинах, резервное обеспечение
По словам Зеленского, третье – доклады по направлениям добычи, поставки энергоресурсов, генерации электричества.
Важные результаты есть у команд "Нафтогаза" и "Укрэнерго". Спасибо. Утверждены дальнейшие меры для закупки необходимых объемов газа - резюмировал Президент.
