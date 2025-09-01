Важно опережать график подготовки, учитывая все угрозы: Зеленский собрал Ставку по отопительному сезону

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, обсудили много деталей по подготовке к отопительному сезону, передает УНН.

Президент определил три основных пункта, которые рассмотрели на Ставке. Среди них - подготовка энергетики, закупка дополнительных систем ПВО и необходимых объемов газа.

Первое – контроль за выполнением поручений и полная реализация договоренностей с партнерами. Еще с лета готовим секторы нашей энергетики к зиме. Благодарен всем, кто задействован и полностью выполняет поставленные задачи. Важно опережать график подготовки, учитывая все угрозы - сообщил Зеленский.

Второе, по его словам, потребности противовоздушной обороны.

Поручил секретарю СНБО Рустему Умерову скоординировать чиновников, областные администрации, энергокомпании для закупки дополнительных систем ПВО меньшей и средней дальности, а также увеличить финансирование для производителей дронов. Приоритет – сбитие "шахедов". Отчитываться о поставках еженедельно. Отдельно обсудили защиту сетей и энергообъектов в прифронтовых и приграничных общинах, резервное обеспечение - добавил Глава государства.

По словам Зеленского, третье – доклады по направлениям добычи, поставки энергоресурсов, генерации электричества.

Важные результаты есть у команд "Нафтогаза" и "Укрэнерго". Спасибо. Утверждены дальнейшие меры для закупки необходимых объемов газа - резюмировал Президент.

В Минэнерго ответили, готова ли Украина к отопительному сезону