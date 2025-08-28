В Минэнерго ответили, готова ли Украина к отопительному сезону

Украина принимает все необходимые меры для подготовки к отопительному сезону. В частности, это касается защиты важных энергетических объектов от воздушных ударов со стороны российских захватчиков, сообщила министр энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

Украина по плану готовится по всем направлениям, которые мы для себя определили для подготовки к отопительному сезону. Это и восстановительные работы, и ремонтные работы, чтобы подготовить все оборудование, чтобы оно стабильно работало в течение отопительного сезона. Это и закачка газа идет по плану, также это накопление угля и мазута для всех тех предприятий, которые должны использовать этот тип топлива. Это и запасы оборудования, чтобы вовремя осуществлять ремонтные и восстановительные работы - сообщила Гринчук.

Она добавила, что ведутся работы по усилению защиты энергетических объектов. В частности, осуществляется координация действий с военными для воздушной защиты.

Важный момент – усиление защиты энергоструктуры, энергетических объектов. Это и работы над усилением физической защиты. И также работаем вместе с военными для воздушного прикрытия наших объектов, ключевых объектов для энергетики - пояснила министр.

Она добавила, что сейчас рано делать стопроцентные прогнозы, поскольку трудно предсказать ситуацию относительно обстрелов и планов россиян относительно ударов по энергетической структуре Украины.

Сказать на 100% мы сможем лишь когда будем понимать ситуацию по обстрелам и по планам россиян относительно атак на энергетическую структуру, поскольку мы видим, что хоть и нет массированных атак, как в предыдущие годы, но, в то же время, каждый день, каждую ночь, различные объекты в разных областях получают повреждения - подытожила Гринчук.

Дополнение

В Черниговской области десятки населенных пунктов остались без электроснабжения из-за атаки российских дронов. Специалисты работают над восстановлением света, а критические учреждения питаются от альтернативных источников.