Десятки населених пунктів Чернігівщини залишились без світла через атаку дронів

Київ

 • 218 перегляди

У Чернігівській області десятки населених пунктів залишились без електропостачання через атаку російських дронів. Фахівці працюють над відновленням світла, а критичні установи живляться від альтернативних джерел.

Десятки населених пунктів Чернігівщини залишились без світла через атаку дронів

росія атакувала ударними дронами Новгород-Сіверщину в Чернігівській області, залишивши без електропостачання десятки населених пунктів. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, пише УНН.

Деталі

Через атаку ворожими БпЛА - без електропостачання 51 населений пункт громади

- розповів Чаус.

За його словами, зараз фахівці ліквідують наслідки ворожого удару та намагаються повернути світло. Тим часом критично важливі установи та підприємства живляться від альтернативних джерел. Йдеться про лікарню, ЦНАП та комунальні підприємства.

Також Чаос розповів, що у громаді після ворожого дронового удару розгорнули сім 7 пунктів незламності.

Нагадаємо

У ніч на 27 серпня Росія атакувала об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури в шести областях України. За даними Міненерго, ворог атакував об’єкти на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині та в Запоріжжі.

На тлі постійних руйнівних атак у Чернігівській області з 27 серпня починає працювати у тестовому режимі диференційована система оповіщення про повітряну тривогу.

Подібну систему раніше запровадили на Київщині, Сумщині та у Харкові з метою зменшити тривалість тривог та уникнути зайвих зупинок.  

Лілія Подоляк

