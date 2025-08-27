Десятки населенных пунктов Черниговщины остались без света из-за атаки дронов

Россия атаковала ударными дронами Новгород-Северщину в Черниговской области, оставив без электроснабжения десятки населенных пунктов. Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

Детали

Из-за атаки вражескими БпЛА - без электроснабжения 51 населенный пункт общины - рассказал Чаус.

По его словам, сейчас специалисты ликвидируют последствия вражеского удара и пытаются вернуть свет. Тем временем критически важные учреждения и предприятия питаются от альтернативных источников. Речь идет о больнице, ЦПАУ и коммунальных предприятиях.

Также Чаус рассказал, что в общине после вражеского дронового удара развернули семь 7 пунктов несокрушимости.

Напомним

В ночь на 27 августа Россия атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры в шести областях Украины. По данным Минэнерго, враг атаковал объекты в Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской областях и в Запорожье.

На фоне постоянных разрушительных атак в Черниговской области с 27 августа начинает работать в тестовом режиме дифференцированная система оповещения о воздушной тревоге.

Подобную систему ранее ввели в Киевской, Сумской областях и в Харькове с целью уменьшить продолжительность тревог и избежать лишних остановок.