Десятки населенных пунктов Черниговщины остались без света из-за атаки дронов
Киев • УНН
В Черниговской области десятки населенных пунктов остались без электроснабжения из-за атаки российских дронов. Специалисты работают над восстановлением света, а критические учреждения питаются от альтернативных источников.
Россия атаковала ударными дронами Новгород-Северщину в Черниговской области, оставив без электроснабжения десятки населенных пунктов. Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.
Детали
Из-за атаки вражескими БпЛА - без электроснабжения 51 населенный пункт общины
По его словам, сейчас специалисты ликвидируют последствия вражеского удара и пытаются вернуть свет. Тем временем критически важные учреждения и предприятия питаются от альтернативных источников. Речь идет о больнице, ЦПАУ и коммунальных предприятиях.
Также Чаус рассказал, что в общине после вражеского дронового удара развернули семь 7 пунктов несокрушимости.
Напомним
В ночь на 27 августа Россия атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры в шести областях Украины. По данным Минэнерго, враг атаковал объекты в Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской областях и в Запорожье.
На фоне постоянных разрушительных атак в Черниговской области с 27 августа начинает работать в тестовом режиме дифференцированная система оповещения о воздушной тревоге.
Подобную систему ранее ввели в Киевской, Сумской областях и в Харькове с целью уменьшить продолжительность тревог и избежать лишних остановок.