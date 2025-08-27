$41.400.03
07:59
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 12673 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 16903 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 88568 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 60627 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 130763 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 147217 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 148823 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 58496 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 153895 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
Десятки населенных пунктов Черниговщины остались без света из-за атаки дронов

Киев • УНН

 • 290 просмотра

В Черниговской области десятки населенных пунктов остались без электроснабжения из-за атаки российских дронов. Специалисты работают над восстановлением света, а критические учреждения питаются от альтернативных источников.

Десятки населенных пунктов Черниговщины остались без света из-за атаки дронов

Россия атаковала ударными дронами Новгород-Северщину в Черниговской области, оставив без электроснабжения десятки населенных пунктов. Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

Детали

Из-за атаки вражескими БпЛА - без электроснабжения 51 населенный пункт общины

- рассказал Чаус.

По его словам, сейчас специалисты ликвидируют последствия вражеского удара и пытаются вернуть свет. Тем временем критически важные учреждения и предприятия питаются от альтернативных источников. Речь идет о больнице, ЦПАУ и коммунальных предприятиях.

Также Чаус рассказал, что в общине после вражеского дронового удара развернули семь 7 пунктов несокрушимости.

Напомним

В ночь на 27 августа Россия атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры в шести областях Украины. По данным Минэнерго, враг атаковал объекты в Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской областях и в Запорожье.

На фоне постоянных разрушительных атак в Черниговской области с 27 августа начинает работать в тестовом режиме дифференцированная система оповещения о воздушной тревоге.

Подобную систему ранее ввели в Киевской, Сумской областях и в Харькове с целью уменьшить продолжительность тревог и избежать лишних остановок.

Лилия Подоляк

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Донецкая область
Сумская область
Киевская область
Харьковская область
Полтавская область
Запорожская область
Министерство энергетики Украины
Черниговская область
Беспилотный летательный аппарат
Запорожье
Харьков