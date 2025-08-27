рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
Київ • УНН
Уночі об'єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України зазнали атак рф. Пошкоджено у тому числі підстанцію в Сумах та газотранспортну інфраструктуру на Полтавщині.
Об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури в шести областях України зазнали атак рф уночі, повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.
У ніч з 26 на 27 серпня ворог здійснив чергову масовану терористичну атаку з використанням безпілотних літальних апаратів по цивільній інфраструктурі України. Цілеспрямованих руйнівних ударів зазнали об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України, зокрема на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі
Як наголосили у Міненерго, "триває оцінка завданої шкоди".
"Близько першої ночі внаслідок удару БПЛА було пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій у Сумах, внаслідок чого без електропостачання залишилась значна частина міста та промислових споживачів", - зазначили у Міненерго.
"На Полтавщині ворог цілеспрямовано комплексно атакував об'єкти газотранспортної інфраструктури, завдавши значних ушкоджень", - повідомили у Міненерго.
За даними енергокомпанії ДТЕК, "учора ворог вдарив по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині. Будівлю зруйновано. Обладнання серйозно пошкоджено".
"Енергетики і газовики докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення енерго- та газопостачання", - наголосили у Міненерго.
"Розцінюємо російські атаки як продовження свідомої політики рф з руйнування цивільної інфраструктури України напередодні опалювального сезону. Це черговий акт енергетичного терору, спрямований проти мирного населення", - підкреслили у Міненерго.