07:59 • 954 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 3570 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 13709 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 84900 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 57711 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 126128 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 145572 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 146152 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 58186 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 153688 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго

Киев • УНН

 • 1048 просмотра

Ночью объекты энергетической и газотранспортной систем в шести областях Украины подверглись атакам рф. Повреждены в том числе подстанция в Сумах и газотранспортная инфраструктура на Полтавщине.

рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго

Объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры в шести областях Украины подверглись атакам рф ночью, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

В ночь с 26 на 27 августа враг совершил очередную массированную террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по гражданской инфраструктуре Украины. Целенаправленные разрушительные удары получили объекты энергетической и газотранспортной систем в шести областях Украины, в частности в Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской, Запорожской областях

- сообщили в Минэнерго.

Как указали в Минэнерго, "продолжается оценка нанесенного ущерба".

"Около часа ночи в результате удара БПЛА было повреждено оборудование на одной из ключевых подстанций в Сумах, в результате чего без электроснабжения осталась значительная часть города и промышленных потребителей", - отметили в Минэнерго.

Часть Сум до сих пор без света после ночной атаки РФ, вода – по графику27.08.25, 09:47 • 1118 просмотров

"На Полтавщине враг целенаправленно комплексно атаковал объекты газотранспортной инфраструктуры, нанеся значительные повреждения", - сообщили в Минэнерго.

Враг атаковал энергетику в Полтавской области: произошли пожары и обесточивание27.08.25, 08:29 • 1926 просмотров

По данным энергокомпании ДТЭК, "вчера враг ударил по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. Здание разрушено. Оборудование серьезно повреждено".

"Энергетики и газовики прилагают усилия для скорейшего восстановления энерго- и газоснабжения", - подчеркнули в Минэнерго.

"Расцениваем российские атаки как продолжение сознательной политики рф по разрушению гражданской инфраструктуры Украины накануне отопительного сезона. Это очередной акт энергетического террора, направленный против мирного населения", - подчеркнули в Минэнерго.

Юлия Шрамко

