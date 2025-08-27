рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
Киев • УНН
Ночью объекты энергетической и газотранспортной систем в шести областях Украины подверглись атакам рф. Повреждены в том числе подстанция в Сумах и газотранспортная инфраструктура на Полтавщине.
Объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры в шести областях Украины подверглись атакам рф ночью, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.
В ночь с 26 на 27 августа враг совершил очередную массированную террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по гражданской инфраструктуре Украины. Целенаправленные разрушительные удары получили объекты энергетической и газотранспортной систем в шести областях Украины, в частности в Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской, Запорожской областях
Как указали в Минэнерго, "продолжается оценка нанесенного ущерба".
"Около часа ночи в результате удара БПЛА было повреждено оборудование на одной из ключевых подстанций в Сумах, в результате чего без электроснабжения осталась значительная часть города и промышленных потребителей", - отметили в Минэнерго.
"На Полтавщине враг целенаправленно комплексно атаковал объекты газотранспортной инфраструктуры, нанеся значительные повреждения", - сообщили в Минэнерго.
По данным энергокомпании ДТЭК, "вчера враг ударил по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. Здание разрушено. Оборудование серьезно повреждено".
"Энергетики и газовики прилагают усилия для скорейшего восстановления энерго- и газоснабжения", - подчеркнули в Минэнерго.
"Расцениваем российские атаки как продолжение сознательной политики рф по разрушению гражданской инфраструктуры Украины накануне отопительного сезона. Это очередной акт энергетического террора, направленный против мирного населения", - подчеркнули в Минэнерго.