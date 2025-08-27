Враг атаковал энергетику в Полтавской области: произошли пожары и обесточивание

$41.430.15
01:39 • 9392 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 43864 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
26 августа, 16:15 • 78868 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 52734 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 117885 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 141915 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 140586 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 57101 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 153174 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 63812 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 43867 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 43333 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 117887 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 140588 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 171047 просмотра
Враг атаковал энергетику в Полтавской области: произошли пожары и обесточивание

Киев • УНН

 • 888 просмотра

Этой ночью враг массированно атаковал Полтавщину. Пострадало предприятие энергетического сектора, но электроснабжение уже восстановлено.

Враг атаковал энергетику в Полтавской области: произошли пожары и обесточивание

В Полтавской области ночью российские войска атаковали предприятие энергетики, произошли пожары и есть повреждения, были обесточивания, но сейчас свет уже вернули, сообщил в среду врио главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram, пишет УНН.

Этой ночью враг массированно атаковал Полтавщину. Зафиксировано падение обломков и прямые попадания в Полтавском районе. Пострадало предприятие энергетического сектора. Повреждены админздание, транспортные средства и оборудование. На территории предприятия возникли пожары

- написал Когут.

Также, по его словам, "произошло обесточивание бытовых и юридических потребителей". "По состоянию на этот час пожары локализованы, электроснабжение восстановлено. К счастью, обошлось без пострадавших", - указал он. И поблагодарил силы ПВО за "сбитие большинства вражеских объектов". А также ГСЧС и энергетиков за оперативную работу.

Оккупанты атаковали ракетой Полтавскую громаду: обломки упали на открытой территории18.07.25, 21:04 • 8036 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Электроэнергия
Зенитная война
Полтавская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям