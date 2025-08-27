Враг атаковал энергетику в Полтавской области: произошли пожары и обесточивание
Киев • УНН
Этой ночью враг массированно атаковал Полтавщину. Пострадало предприятие энергетического сектора, но электроснабжение уже восстановлено.
В Полтавской области ночью российские войска атаковали предприятие энергетики, произошли пожары и есть повреждения, были обесточивания, но сейчас свет уже вернули, сообщил в среду врио главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram, пишет УНН.
Этой ночью враг массированно атаковал Полтавщину. Зафиксировано падение обломков и прямые попадания в Полтавском районе. Пострадало предприятие энергетического сектора. Повреждены админздание, транспортные средства и оборудование. На территории предприятия возникли пожары
Также, по его словам, "произошло обесточивание бытовых и юридических потребителей". "По состоянию на этот час пожары локализованы, электроснабжение восстановлено. К счастью, обошлось без пострадавших", - указал он. И поблагодарил силы ПВО за "сбитие большинства вражеских объектов". А также ГСЧС и энергетиков за оперативную работу.
