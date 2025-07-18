Оккупанты атаковали ракетой Полтавскую громаду: обломки упали на открытой территории
Киев • УНН
Российская армия атаковала Полтавскую громаду около 20:00. Обломки вражеской ракеты упали на открытой территории, пострадавших нет.
Армия рф атаковала Полтавскую громаду, обломки вражеской ракеты упали на открытой территории. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, передает УНН.
Около 20:00 враг атаковал Полтавскую громаду. Обломки вражеской ракеты упали на открытой территории. К счастью, обошлось без пострадавших. До отбоя воздушной тревоги оставайтесь в укрытиях!
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