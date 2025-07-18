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Оккупанты атаковали ракетой Полтавскую громаду: обломки упали на открытой территории

Киев • УНН

 • 4818 просмотра

Российская армия атаковала Полтавскую громаду около 20:00. Обломки вражеской ракеты упали на открытой территории, пострадавших нет.

Оккупанты атаковали ракетой Полтавскую громаду: обломки упали на открытой территории

Армия рф атаковала Полтавскую громаду, обломки вражеской ракеты упали на открытой территории. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, передает УНН.

Около 20:00 враг атаковал Полтавскую громаду. Обломки вражеской ракеты упали на открытой территории. К счастью, обошлось без пострадавших. До отбоя воздушной тревоги оставайтесь в укрытиях!

- сообщил Когут.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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