В Полтаве прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы
Киев • УНН
В Полтаве прогремел взрыв на фоне масштабной воздушной тревоги из-за угрозы баллистики. Воздушные силы сообщили о скоростной цели, двигавшейся из Харьковской области в направлении Полтавской области.
На фоне баллистической угрозы в Полтаве прогремел взрыв, передает УНН.
Детали
В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
Впоследствии в Воздушных силах сообщили о "скоростной цели на Харьковщине в направлении Полтавщины".
Местные СМИ и паблики Полтавы сообщили о взрыве.
Городские и областные власти пока информацию о взрыве не комментировали.
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