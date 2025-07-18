У Полтаві пролунав вибух на тлі балістичної загрози
Київ • УНН
У Полтаві пролунав вибух на тлі масштабної повітряної тривоги через загрозу балістики. Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль, що рухалася з Харківщини в напрямку Полтавщини.
На тлі балістичної загрози у Полтаві пролунав вибух, передає УНН.
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В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики.
Згодом у Повітряних силах повідомили про "швидкісну ціль на Харківщині в напрямку Полтавщини".
Місцеві ЗМІ та пабліки Полтави повідомили про вибух.
Міська та обласна влада наразі інформацію про вибух не коментували.
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