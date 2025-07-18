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У Полтаві пролунав вибух на тлі балістичної загрози

Київ • УНН

 • 8514 перегляди

У Полтаві пролунав вибух на тлі масштабної повітряної тривоги через загрозу балістики. Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль, що рухалася з Харківщини в напрямку Полтавщини.

У Полтаві пролунав вибух на тлі балістичної загрози

На тлі балістичної загрози у Полтаві пролунав вибух, передає УНН.

Деталі

В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики.

Згодом у Повітряних силах повідомили про "швидкісну ціль на Харківщині в напрямку Полтавщини".

Місцеві ЗМІ та пабліки Полтави повідомили про вибух.

Міська та обласна влада наразі інформацію про вибух не коментували.

Атака по ТЦК у Полтаві 3 липня: зросла кількість загиблих06.07.25, 14:59 • 2208 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Харківська область
Україна
Полтава
Tesla
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