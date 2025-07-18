У Полтаві пролунав вибух на тлі балістичної загрози

На тлі балістичної загрози у Полтаві пролунав вибух, передає УНН.

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В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики.

Згодом у Повітряних силах повідомили про "швидкісну ціль на Харківщині в напрямку Полтавщини".

Місцеві ЗМІ та пабліки Полтави повідомили про вибух.

Міська та обласна влада наразі інформацію про вибух не коментували.

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