Атака по ТЦК у Полтаві 3 липня: зросла кількість загиблих

Кількість жертв атаки рф по ТЦК у Полтаві 3 липня зросла до трьох людей. Про це повідомив журналісту УНН речник командування Сухопутних військ Віталій Саранцев.

Був студент, демобілізований чоловік і сьогодні стало відомо про те, що у лікарні померла жінка, яка дістала важкі поранення під час удару дронами 3 липня - повідомив Саранцев.

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3 липня російські війська вранці вдарили по Полтаві, внаслідок влучання сталися пожежі у міському ТЦК і на території житлового будинку поблизу обласного ТЦК.

Також повідомлялося, що двоє людей загинули.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти поцілили по будівлі Кременчуцького районного ТЦК