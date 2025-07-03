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Удар рф по Полтаві: через влучання сталася пожежа у ТЦК і на території будинку, є загиблі та поранені

Київ • УНН

 • 103 перегляди

3 липня близько 9:00 ворог завдав удару по Полтаві, спричинивши пожежі в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП та на території приватного житлового будинку. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, зокрема серед цивільних.

Удар рф по Полтаві: через влучання сталася пожежа у ТЦК і на території будинку, є загиблі та поранені

Російські війська вранці вдарили по Полтаві, внаслідок влучання сталися пожежі у міському ТЦК і на території житлового будинку поблизу обласного ТЦК, є загиблі та поранені, зокрема, з числа цивільних, повідомили у четвер у Сухопутних військах ЗС України у соцмережах, пише УНН.

Сьогодні, 3 липня, близько 9:00 ворог завдав удару по місту Полтава. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з числа цивільних

- повідомили у Сухопутних військах.

На місці, як вказано, працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.

Полтавська громада зазнала масованої атаки російських дронів - мерія03.07.25, 09:36 • 407 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна
Полтава
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