Удар рф по Полтаві: через влучання сталася пожежа у ТЦК і на території будинку, є загиблі та поранені
Київ • УНН
3 липня близько 9:00 ворог завдав удару по Полтаві, спричинивши пожежі в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП та на території приватного житлового будинку. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, зокрема серед цивільних.
Російські війська вранці вдарили по Полтаві, внаслідок влучання сталися пожежі у міському ТЦК і на території житлового будинку поблизу обласного ТЦК, є загиблі та поранені, зокрема, з числа цивільних, повідомили у четвер у Сухопутних військах ЗС України у соцмережах, пише УНН.
Сьогодні, 3 липня, близько 9:00 ворог завдав удару по місту Полтава. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з числа цивільних
На місці, як вказано, працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.
Полтавська громада зазнала масованої атаки російських дронів - мерія03.07.25, 09:36 • 407 переглядiв