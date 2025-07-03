Полтавська громада зазнала масованої атаки російських дронів - мерія
Київ • УНН
Полтавська громада зазнала масованої атаки російських безпілотників. Усі профільні служби задіяні.
Полтавська громада зазнала масованої атаки російських військ безпілотниками, повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова у четвер у Telegram, пише УНН.
Наша громада перебувала під масованою атакою російських безпілотників
З її слів, усі профільні служби задіяно.
У Полтавській громаді пролунав вибух на тлі загрози дронів03.07.25, 08:52 • 16115 переглядiв