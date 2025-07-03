У Полтавській громаді пролунав вибух на тлі загрози дронів
Київ • УНН
У Полтавській громаді пролунали вибухи, під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух БпЛА в напрямку Полтави з півночі та заходу.
У Полтавській громаді пролунав вибух на тлі повітряної тривоги, повідомив т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, пише УНН.
У Полтавській громаді було чутно звуки вибуху. Інформацію уточнюємо. Не нехтуйте безпекою, до відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!
Повітряні сили ЗСУ водночас попередили про БпЛА в напрямку міста Полтава з півночі та заходу.
У Полтавській області - повітряна тривога.
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