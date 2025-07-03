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Вибух на Житомирщині: імовірною причиною вважають порушення правил безпеки на агропідприємстві
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У Полтавській громаді пролунав вибух на тлі загрози дронів

Київ • УНН

 • 16145 перегляди

У Полтавській громаді пролунали вибухи, під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух БпЛА в напрямку Полтави з півночі та заходу.

У Полтавській громаді пролунав вибух на тлі загрози дронів

У Полтавській громаді пролунав вибух на тлі повітряної тривоги, повідомив т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, пише УНН.

У Полтавській громаді було чутно звуки вибуху. Інформацію уточнюємо. Не нехтуйте безпекою, до відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!

- написав Когут.

Повітряні сили ЗСУ водночас попередили про БпЛА в напрямку міста Полтава з півночі та заходу. 

У Полтавській області - повітряна тривога.

40 з 52 російських дронів знешкодили за ніч над Україною03.07.25, 08:13 • 782 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Повітряні сили Збройних сил України
Полтава
Tesla
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