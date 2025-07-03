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40 з 52 російських дронів знешкодили за ніч над Україною

Київ • УНН

 • 358 перегляди

росія атакувала Україну 52 безпілотниками типу Shahed та імітаторами з трьох напрямків. ЗСУ знешкодили 40 ворожих БпЛА, але зафіксовано влучання у 7 локаціях.

40 з 52 російських дронів знешкодили за ніч над Україною

росія вночі вдарила по Україні 52 безпілотниками, 40 з них знешкоджено, але є влучання у 7 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 3 липня ворог атакував 52-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півдні країни. 22 - збито вогневими засобами ураження, 18 - локаційно втрачено/подавлено РЕБ

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 7 локаціях, а також падіння збитих  на 1 локації", - ідеться у повідомленні.

російська атака на Одесу: вже п'ятеро постраждалих, серед них двоє дітей03.07.25, 07:59 • 427 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Україна
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