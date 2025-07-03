40 из 52 российских дронов обезврежены за ночь над Украиной

россия ночью ударила по Украине 52 беспилотниками, 40 из них обезврежены, но есть попадания в 7 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 3 июля враг атаковал 52-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф.

По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 40 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и юге страны. 22 - сбиты огневыми средствами поражения, 18 - локационно потеряны/подавлены РЭБ