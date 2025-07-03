40 из 52 российских дронов обезврежены за ночь над Украиной
Киев • УНН
россия атаковала Украину 52 беспилотниками типа Shahed и имитаторами с трех направлений. ВСУ обезвредили 40 вражеских БПЛА, но зафиксированы попадания в 7 локациях.
россия ночью ударила по Украине 52 беспилотниками, 40 из них обезврежены, но есть попадания в 7 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 3 июля враг атаковал 52-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф.
По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 40 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и юге страны. 22 - сбиты огневыми средствами поражения, 18 - локационно потеряны/подавлены РЭБ
"Зафиксированы попадания ударных БпЛА противника в 7 локациях, а также падение сбитых на 1 локации", - говорится в сообщении.
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