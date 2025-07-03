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российская атака на Одессу: уже пятеро пострадавших, среди них двое детей

Киев • УНН

 • 170 просмотра

В результате российской атаки на Одессу 3 июля пострадали пять человек, включая двух детей 7 и 9 лет, госпитализированных с отравлением. Поврежден многоэтажный дом, 6 квартир разрушены полностью, 36 – частично.

российская атака на Одессу: уже пятеро пострадавших, среди них двое детей

В результате российской атаки на Одессу в ночь на 3 июля пострадали пять человек, среди них – двое детей. Об этом сообщает глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, передает УНН.

Детали

По словам чиновника, поврежден многоэтажный жилой дом и другие объекты гражданской инфраструктуры. В квартирах одесситов возникли пожары, которые оперативно ликвидировали наши пожарные. 6 квартир разрушены полностью, еще 36 – частично повреждены.

Пятеро человек пострадали, двое из них – мальчик и девочка 7 и 9 лет. Дети, с отравлением продуктами горения, госпитализированы. Остальные взрослые пострадавшие, после получения всей необходимой медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно

- говорится в сообщении.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

Напомним

В ночь на 3 июля Одесса подверглась атаке дронов, что привело к существенным повреждениям жилой многоэтажки. Есть пострадавшие, которым оказывается помощь.

В Одессе спасатели освободили 10 человек, среди которых двое детей, заблокированных на верхних этажах дома, пострадавшего от российского обстрела. 50 жителей эвакуированы, четверо пострадавших, трое госпитализированы.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Олег Кипер
Одесса
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