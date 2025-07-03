российская атака на Одессу: уже пятеро пострадавших, среди них двое детей
Киев • УНН
В результате российской атаки на Одессу 3 июля пострадали пять человек, включая двух детей 7 и 9 лет, госпитализированных с отравлением. Поврежден многоэтажный дом, 6 квартир разрушены полностью, 36 – частично.
В результате российской атаки на Одессу в ночь на 3 июля пострадали пять человек, среди них – двое детей. Об этом сообщает глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, передает УНН.
Детали
По словам чиновника, поврежден многоэтажный жилой дом и другие объекты гражданской инфраструктуры. В квартирах одесситов возникли пожары, которые оперативно ликвидировали наши пожарные. 6 квартир разрушены полностью, еще 36 – частично повреждены.
Пятеро человек пострадали, двое из них – мальчик и девочка 7 и 9 лет. Дети, с отравлением продуктами горения, госпитализированы. Остальные взрослые пострадавшие, после получения всей необходимой медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно
Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.
Напомним
В ночь на 3 июля Одесса подверглась атаке дронов, что привело к существенным повреждениям жилой многоэтажки. Есть пострадавшие, которым оказывается помощь.
В Одессе спасатели освободили 10 человек, среди которых двое детей, заблокированных на верхних этажах дома, пострадавшего от российского обстрела. 50 жителей эвакуированы, четверо пострадавших, трое госпитализированы.