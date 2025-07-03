российская атака на Одессу: уже пятеро пострадавших, среди них двое детей

В результате российской атаки на Одессу в ночь на 3 июля пострадали пять человек, среди них – двое детей. Об этом сообщает глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, передает УНН.

По словам чиновника, поврежден многоэтажный жилой дом и другие объекты гражданской инфраструктуры. В квартирах одесситов возникли пожары, которые оперативно ликвидировали наши пожарные. 6 квартир разрушены полностью, еще 36 – частично повреждены.

Пятеро человек пострадали, двое из них – мальчик и девочка 7 и 9 лет. Дети, с отравлением продуктами горения, госпитализированы. Остальные взрослые пострадавшие, после получения всей необходимой медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно