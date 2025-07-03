Нічний обстріл Одеси: 10 людей, включаючи дітей, врятовано з пошкодженої багатоповерхівки
Київ • УНН
В Одесі рятувальники звільнили 10 людей, серед яких двоє дітей, заблокованих на верхніх поверхах будинку, що постраждав від російського обстрілу. 50 мешканців евакуйовано, четверо постраждалих, трьох госпіталізовано.
В Одесі рятувальники звільнили 10 людей (серед них - двоє дітей), які були заблоковані на верхніх поверхах будинку, що постраждав від російського обстрілу у ніч проти 3 липня. Щонайменше 4 постраждалих. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал мера міста Геннадія Труханова, Головне управління ДСНС України в Одеській області.
Деталі
За інформацією ДСНС, під ударом опинилась 9-поверхівка, пожежі охопили квартири на 7, 8 та 9 поверхах.
Евакуйовано 50 мешканців будинку. За допомогою спеціальної техніки з верхніх поверхів врятовано 10 осіб, з них 2 дітей. За попередньою інформацією постраждали 4 особи
Зазначається, що поряд з будинком розгорнуто Пункт Незламності ДСНС, на місці працюють психологи.
Рятувальниками, за допомогою сейсмографічного прибору, встановлено контроль за рухом зруйнованих конструктивних елементів житлового будинку, щоб не допустити обвалення небезпечних уламків на особовий склад. Роботи з ліквідації тривають
За словами Геннадія Труханова, до лікарні госпіталізовано трьох постраждалих.
"Попередній огляд показав, що одна з парадних зазнала значних ушкоджень. Перебувати в ній небезпечно. Після зняття аварійних конструкцій експерти проведуть детальну оцінку стану будівлі - це дасть змогу визначити подальші дії", - додав чиновник.
Нагадаємо
В ніч на 3 липня Одеса зазнала атаки дронів, що призвело до суттєвих пошкоджень житлової багатоповерхівки. Є постраждалі, яким надається допомога.