Ночной обстрел Одессы: 10 человек, включая детей, спасены из поврежденной многоэтажки

В Одессе спасатели освободили 10 человек (среди них - двое детей), которые были заблокированы на верхних этажах дома, пострадавшего от российского обстрела в ночь на 3 июля. По меньшей мере 4 пострадавших. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал мэра города Геннадия Труханова, Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации ГСЧС, под ударом оказалась 9-этажка, пожары охватили квартиры на 7, 8 и 9 этажах.

Эвакуировано 50 жителей дома. С помощью специальной техники с верхних этажей спасены 10 человек, из них 2 детей. По предварительной информации пострадали 4 человека

Отмечается, что рядом с домом развернут Пункт Несокрушимости ГСЧС, на месте работают психологи.

Спасателями, с помощью сейсмографического прибора, установлен контроль за движением разрушенных конструктивных элементов жилого дома, чтобы не допустить обрушения опасных обломков на личный состав. Работы по ликвидации продолжаются