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Ночной обстрел Одессы: 10 человек, включая детей, спасены из поврежденной многоэтажки

Киев • УНН

 • 494 просмотра

В Одессе спасатели освободили 10 человек, среди которых двое детей, заблокированных на верхних этажах дома, пострадавшего от российского обстрела. 50 жильцов эвакуированы, четверо пострадавших, трое госпитализированы.

Ночной обстрел Одессы: 10 человек, включая детей, спасены из поврежденной многоэтажки

В Одессе спасатели освободили 10 человек (среди них - двое детей), которые были заблокированы на верхних этажах дома, пострадавшего от российского обстрела в ночь на 3 июля. По меньшей мере 4 пострадавших. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал мэра города Геннадия Труханова, Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Детали

По информации ГСЧС, под ударом оказалась 9-этажка, пожары охватили квартиры на 7, 8 и 9 этажах.

Эвакуировано 50 жителей дома. С помощью специальной техники с верхних этажей спасены 10 человек, из них 2 детей. По предварительной информации пострадали 4 человека

- говорится в сообщении.

Отмечается, что рядом с домом развернут Пункт Несокрушимости ГСЧС, на месте работают психологи.

Спасателями, с помощью сейсмографического прибора, установлен контроль за движением разрушенных конструктивных элементов жилого дома, чтобы не допустить обрушения опасных обломков на личный состав. Работы по ликвидации продолжаются

- сообщили в ГСЧС.

По словам Геннадия Труханова, в больницу госпитализированы трое пострадавших.

"Предварительный осмотр показал, что одна из парадных получила значительные повреждения. Находиться в ней опасно. После снятия аварийных конструкций эксперты проведут детальную оценку состояния здания - это позволит определить дальнейшие действия", - добавил чиновник.

Напомним

В ночь на 3 июля Одесса подверглась атаке дронов, что привело к существенным повреждениям жилой многоэтажки. Есть пострадавшие, которым оказывается помощь.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Одесса
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