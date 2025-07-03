російська атака на Одесу: вже п'ятеро постраждалих, серед них двоє дітей
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Одесу 3 липня постраждали п'ятеро людей, включаючи двох дітей 7 та 9 років, госпіталізованих з отруєнням. Пошкоджено багатоповерховий будинок, 6 квартир зруйновано повністю, 36 – частково.
Унаслідок російської атаки на Одесу у ніч проти 3 липня постраждало п’ятеро людей, серед них – двоє дітей. Про це інформує очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
За словами чиновника, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та інші об’єкти цивільної інфраструктури. В квартирах одеситів виникли пожежі, які оперативно ліквідували наші вогнеборці. 6 квартир зруйновано повністю, ще 36 – частково пошкоджені.
Пʼятеро людей постраждали, двоє з них – хлопчик та дівчинка 7 та 9 років. Діти, з отруєнням продуктами горіння, шпиталізовані. Інші дорослі постраждалі, після отримання всієї необхідної медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно
Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.
Нагадаємо
В ніч на 3 липня Одеса зазнала атаки дронів, що призвело до суттєвих пошкоджень житлової багатоповерхівки. Є постраждалі, яким надається допомога.
В Одесі рятувальники звільнили 10 людей, серед яких двоє дітей, заблокованих на верхніх поверхах будинку, що постраждав від російського обстрілу. 50 мешканців евакуйовано, четверо постраждалих, трьох госпіталізовано.