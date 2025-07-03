В Полтавской громаде прогремел взрыв на фоне угрозы дронов

В Полтавской громаде прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщил вр.и.о. председателя Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram, пишет УНН.

В Полтавской громаде были слышны звуки взрыва. Информацию уточняем. Не пренебрегайте безопасностью, до отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!