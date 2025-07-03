В Полтавской громаде прогремел взрыв на фоне угрозы дронов
Киев • УНН
В Полтавской громаде прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ сообщили о движении БпЛА в направлении Полтавы с севера и запада.
В Полтавской громаде прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщил вр.и.о. председателя Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram, пишет УНН.
В Полтавской громаде были слышны звуки взрыва. Информацию уточняем. Не пренебрегайте безопасностью, до отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!
Воздушные силы ВСУ в то же время предупредили о БпЛА в направлении города Полтава с севера и запада.
В Полтавской области - воздушная тревога.
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