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Правоохранители проводят обыски у депутата Волынского облсовета по делу о незаконной переправке мужчин за границу
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Полтавская громада подверглась массированной атаке российских дронов - мэрия

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Полтавская громада подверглась массированной атаке российских беспилотников. Все профильные службы задействованы.

Полтавская громада подверглась массированной атаке российских дронов - мэрия

Полтавская громада подверглась массированной атаке российских войск беспилотниками, сообщила секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова в четверг в Telegram, пишет УНН.

Наша громада находилась под массированной атакой российских беспилотников

- написала Ямщикова.

По ее словам, все профильные службы задействованы.

В Полтавской громаде прогремел взрыв на фоне угрозы дронов03.07.25, 08:52 • 10233 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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