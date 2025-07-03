Полтавская громада подверглась массированной атаке российских дронов - мэрия
Киев • УНН
Полтавская громада подверглась массированной атаке российских беспилотников. Все профильные службы задействованы.
Полтавская громада подверглась массированной атаке российских войск беспилотниками, сообщила секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова в четверг в Telegram, пишет УНН.
Наша громада находилась под массированной атакой российских беспилотников
По ее словам, все профильные службы задействованы.
В Полтавской громаде прогремел взрыв на фоне угрозы дронов03.07.25, 08:52 • 10233 просмотра