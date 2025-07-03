Удар РФ по Полтаве: из-за попадания произошел пожар в ТЦК и на территории дома, есть погибшие и раненые

Российские войска утром ударили по Полтаве, в результате попадания произошли пожары в городском ТЦК и на территории жилого дома вблизи областного ТЦК, есть погибшие и раненые, в частности, из числа гражданских, сообщили в четверг в Сухопутных войсках ВС Украины в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня, 3 июля, около 9:00 враг нанес удар по городу Полтава. В результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП. Из-за другого попадания, вблизи Полтавского областного ТЦК и СП, возник пожар на территории частного жилого дома. К сожалению, есть погибшие и раненые, в частности, из числа гражданских - сообщили в Сухопутных войсках.

На месте, как указано, работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется.

Полтавская громада подверглась массированной атаке российских дронов - мэрия