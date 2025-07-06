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Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
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Атака на ТЦК в Полтаве 3 июля: возросло число погибших

Киев • УНН

 • 227 просмотра

Число погибших в результате атаки РФ на ТЦК в Полтаве 3 июля возросло до трех человек. Среди жертв – студент, демобилизованный мужчина и женщина, которая умерла в больнице от тяжелых ранений.

Атака на ТЦК в Полтаве 3 июля: возросло число погибших

Число жертв атаки РФ по ТЦК в Полтаве 3 июля возросло до трех человек. Об этом сообщил журналисту УНН представитель командования Сухопутных войск Виталий Саранцев.

Был студент, демобилизованный мужчина и сегодня стало известно о том, что в больнице умерла женщина, получившая тяжелые ранения во время удара дронами 3 июля

- сообщил Саранцев.

Дополнение 

3 июля российские войска утром ударили по Полтаве, в результате попадания произошли пожары в городском ТЦК и на территории жилого дома вблизи областного ТЦК.

 Также сообщалось, что два человека погибли.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты попали по зданию Кременчугского районного ТЦК  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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