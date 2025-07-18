Окупанти атакували ракетою Полтавську громаду: уламки впали на відкритій території
Київ • УНН
Російська армія атакувала Полтавську громаду близько 20:00. Уламки ворожої ракети впали на відкритій території, постраждалих немає.
Армія рф атакувала Полтавську громаду, уламки ворожої ракети впали на відкритій території. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут, передає УНН.
Близько 20:00 ворог атакував Полтавську громаду. Уламки ворожої ракети впали на відкритій території. На щастя обійшлося без постраждалих. До відбою повітряної тривоги залишайтеся в укриттях!
У Полтаві пролунав вибух на тлі балістичної загрози18.07.25, 19:48 • 19657 переглядiв