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Окупанти атакували ракетою Полтавську громаду: уламки впали на відкритій території

Київ • УНН

 • 5012 перегляди

Російська армія атакувала Полтавську громаду близько 20:00. Уламки ворожої ракети впали на відкритій території, постраждалих немає.

Окупанти атакували ракетою Полтавську громаду: уламки впали на відкритій території

Армія рф атакувала Полтавську громаду, уламки ворожої ракети впали на відкритій території. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут, передає УНН.

Близько 20:00 ворог атакував Полтавську громаду. Уламки ворожої ракети впали на відкритій території. На щастя обійшлося без постраждалих. До відбою повітряної тривоги залишайтеся в укриттях! 

- повідомив Когут.

У Полтаві пролунав вибух на тлі балістичної загрози18.07.25, 19:48 • 19657 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Полтава
Tesla
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