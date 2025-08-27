Ворог атакував енергетику на Полтавщині: сталися пожежі і знеструмлення

У Полтавській області вночі російські війська атакували підприємство енергетики, сталися пожежі і є пошкодження, були знеструмлення, але зараз світло вже повернули, повідомив у середу т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, пише УНН.

Цієї ночі ворог масовано атакував Полтавщину. Зафіксовано падіння уламків та прямі влучання у Полтавському районі. Постраждало підприємство енергетичного сектору. Пошкоджено адмінбудівлю, транспортні засоби та обладнання. На території підприємства виникли пожежі - написав Когут.

Також, з його слів, "відбулося знеструмлення побутових та юридичних споживачів". "Станом на цю годину пожежі локалізовано, електропостачання відновлено. На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначив він. І подякував силам ППО за "збиття більшості ворожих об’єктів". А також ДСНС та енергетикам за оперативну роботу.

Окупанти атакували ракетою Полтавську громаду: уламки впали на відкритій території