Ворог атакував енергетику на Полтавщині: сталися пожежі і знеструмлення

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 43194 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
26 серпня, 16:15 • 78341 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 52345 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 117265 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 141599 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 140187 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 57025 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 153110 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 63750 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 56985 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.5м/с
59%
751мм
Популярнi новини
Трамп заявив, що США можуть ввести санкції і мита не тільки проти росії, але і проти УкраїниVideo26 серпня, 20:53 • 10764 перегляди
Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку цього тижня - Reuters23:58 • 7760 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні01:39 • 8416 перегляди
ЗСУ зірвали літній наступ росіян: скільки території України окуповано02:20 • 8164 перегляди
Викрадений нацистами понад 80 років тому портрет знайдено на сайті рієлтора в Аргентині03:18 • 3502 перегляди
Публікації
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 43195 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 42987 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 117266 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 140187 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 170738 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Юлія Свириденко
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Велика Британія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 11410 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 61995 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 113290 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 135514 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 63367 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
The New York Times
Bild
Fox News

Ворог атакував енергетику на Полтавщині: сталися пожежі і знеструмлення

Київ • УНН

 • 588 перегляди

Цієї ночі ворог масовано атакував Полтавщину. Постраждало підприємство енергетичного сектору, але електропостачання вже відновлено.

Ворог атакував енергетику на Полтавщині: сталися пожежі і знеструмлення

У Полтавській області вночі російські війська атакували підприємство енергетики, сталися пожежі і є пошкодження, були знеструмлення, але зараз світло вже повернули, повідомив у середу т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, пише УНН.

Цієї ночі ворог масовано атакував Полтавщину. Зафіксовано падіння уламків та прямі влучання у Полтавському районі. Постраждало підприємство енергетичного сектору. Пошкоджено адмінбудівлю, транспортні засоби та обладнання. На території підприємства виникли пожежі

- написав Когут.

Також, з його слів, "відбулося знеструмлення побутових та юридичних споживачів". "Станом на цю годину пожежі локалізовано, електропостачання відновлено. На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначив він. І подякував силам ППО за "збиття більшості ворожих об’єктів". А також ДСНС та енергетикам за оперативну роботу.

Окупанти атакували ракетою Полтавську громаду: уламки впали на відкритій території18.07.25, 21:04 • 8036 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Електроенергія
Протиповітряна оборона
Полтавська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій