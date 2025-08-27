Часть Сум до сих пор без света после ночной атаки РФ, вода – по графику

$41.430.15
01:39 • 10954 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 80484 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 54100 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 120148 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 142887 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 142168 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 57366 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 153384 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 63963 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 57098 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 46232 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 44635 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 120150 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 142170 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 172238 просмотра
Часть Сум до сих пор без света после ночной атаки РФ, вода – по графику

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Часть Сум до сих пор без света после ночной атаки РФ, энергетики работают над восстановлением. Вода будет подаваться по графику, больницы со светом, общественный транспорт работает ограниченно.

Часть Сум до сих пор без света после ночной атаки РФ, вода – по графику

Часть Сум до сих пор без света после ночной атаки РФ, вода будет подаваться по графику, сообщил и.о. Сумского городского головы, секретарь Сумского горсовета Артем Кобзарь в среду в Telegram, пишет УНН.

Подробности

"Последствия ночной вражеской атаки. Ситуация на утро. Электроснабжение: часть города остается без света. Энергетики работают над восстановлением", - отметил Кобзарь.

Что касается водоснабжения, по его словам, то "все объекты водоканала обесточены, однако переведены на резервное питание". "Сегодня вода будет подаваться по графику с пониженным давлением: с 5:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00", - сообщил и.о. мэра.

Больницы, по его словам, со светом, задействованы резервные источники электроэнергии.

Что касается общественного транспорта - в городе курсируют 18 автобусов и 7 троллейбусов на автономном ходу, указал Кобзарь. График движения, по его словам, обновляется, "в ближайшее время будут добавлены дополнительные автобусы".

"Все соответствующие службы работают над восстановлением критически важных услуг", - отметил он.

Юлия Шрамко

