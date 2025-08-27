Часть Сум до сих пор без света после ночной атаки РФ, вода – по графику
Киев • УНН
Часть Сум до сих пор без света после ночной атаки РФ, энергетики работают над восстановлением. Вода будет подаваться по графику, больницы со светом, общественный транспорт работает ограниченно.
Часть Сум до сих пор без света после ночной атаки РФ, вода будет подаваться по графику, сообщил и.о. Сумского городского головы, секретарь Сумского горсовета Артем Кобзарь в среду в Telegram, пишет УНН.
Подробности
"Последствия ночной вражеской атаки. Ситуация на утро. Электроснабжение: часть города остается без света. Энергетики работают над восстановлением", - отметил Кобзарь.
Что касается водоснабжения, по его словам, то "все объекты водоканала обесточены, однако переведены на резервное питание". "Сегодня вода будет подаваться по графику с пониженным давлением: с 5:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00", - сообщил и.о. мэра.
Больницы, по его словам, со светом, задействованы резервные источники электроэнергии.
Что касается общественного транспорта - в городе курсируют 18 автобусов и 7 троллейбусов на автономном ходу, указал Кобзарь. График движения, по его словам, обновляется, "в ближайшее время будут добавлены дополнительные автобусы".
"Все соответствующие службы работают над восстановлением критически важных услуг", - отметил он.
Россия обесточила Сумы: приостановлена работа городского электротранспорта27.08.25, 07:11 • 2084 просмотра