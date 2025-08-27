$41.430.15
48.470.56
ukenru
Частина Сум досі без світла після нічної атаки рф, вода - за графіком

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Частина Сум досі без світла після нічної атаки РФ, енергетики працюють над відновленням. Вода подаватиметься за графіком, лікарні зі світлом, громадський транспорт працює обмежено.

Частина Сум досі без світла після нічної атаки рф, вода - за графіком

Частина Сум досі без світла після нічної атаки рф, вода подаватиметься за графіком, повідомив в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міськради Артем Кобзар у середу у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Наслідки нічної ворожої атаки. Ситуація на ранок. Електропостачання: частина міста залишається без світла. Енергетики працюють над відновленням", - зазначив Кобзар.

Щодо водопостачання, з його слів, то "всі об’єкти водоканалу знеструмлені, однак переведені на резервне живлення". "Сьогодні вода подаватиметься за графіком із пониженим тиском: з 5:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00", - повідомив в.о. мера.

Лікарні, за його словами, зі світлом, задіяні резервні джерела електроенергії.

Щодо громадського транспорту - у місті курсують 18 автобусів і 7 тролейбусів на автономному ходу, вказав Кобзар. Графік руху, з його слів, оновлюється, "найближчим часом будуть додані додаткові автобуси".

"Усі відповідні служби працюють над відновленням критично важливих послуг", - зазначив він.

росія знеструмила Суми: призупинено роботу міського електротранспорту27.08.25, 07:11 • 2084 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Суми