Частина Сум досі без світла після нічної атаки рф, вода - за графіком

Частина Сум досі без світла після нічної атаки рф, вода подаватиметься за графіком, повідомив в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міськради Артем Кобзар у середу у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Наслідки нічної ворожої атаки. Ситуація на ранок. Електропостачання: частина міста залишається без світла. Енергетики працюють над відновленням", - зазначив Кобзар.

Щодо водопостачання, з його слів, то "всі об’єкти водоканалу знеструмлені, однак переведені на резервне живлення". "Сьогодні вода подаватиметься за графіком із пониженим тиском: з 5:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00", - повідомив в.о. мера.

Лікарні, за його словами, зі світлом, задіяні резервні джерела електроенергії.

Щодо громадського транспорту - у місті курсують 18 автобусів і 7 тролейбусів на автономному ходу, вказав Кобзар. Графік руху, з його слів, оновлюється, "найближчим часом будуть додані додаткові автобуси".

"Усі відповідні служби працюють над відновленням критично важливих послуг", - зазначив він.

росія знеструмила Суми: призупинено роботу міського електротранспорту