росія знеструмила Суми: призупинено роботу міського електротранспорту

У середу, 27 серпня внаслідок російської атаки на Суми, у місті частково зникла електроенергія, призупинено роботу міського електротранспорту. Про це інформує УНН з посиланням на КП "Електроавтотранс"

У зв’язку з відсутністю електроенергії в місті на маршрутах працюють тільки автобуси - йдеться у повідомленні.

В КП " "Електроавтотранс" зазначили, що про відновлення повноцінного руху комунального транспорту буде повідомлено додатково.

Нагадаємо

У ніч на 27 серпня росія завдала масованого удару безпілотниками по околиці Сумської громади. Очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив про пошкодження об’єктів інфраструктури.