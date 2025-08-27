росія знеструмила Суми: призупинено роботу міського електротранспорту
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки 27 серпня в Сумах частково зникла електроенергія. Міський електротранспорт призупинив роботу, на маршрутах працюють лише автобуси.
У середу, 27 серпня внаслідок російської атаки на Суми, у місті частково зникла електроенергія, призупинено роботу міського електротранспорту. Про це інформує УНН з посиланням на КП "Електроавтотранс"
У зв’язку з відсутністю електроенергії в місті на маршрутах працюють тільки автобуси
В КП " "Електроавтотранс" зазначили, що про відновлення повноцінного руху комунального транспорту буде повідомлено додатково.
Нагадаємо
У ніч на 27 серпня росія завдала масованого удару безпілотниками по околиці Сумської громади. Очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив про пошкодження об’єктів інфраструктури.