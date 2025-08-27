росія знеструмила Суми: призупинено роботу міського електротранспорту

$41.430.15
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 40764 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
26 серпня, 16:15 • 75836 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 50623 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 114505 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 139886 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 138438 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 56453 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 152808 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 63518 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 56810 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
"Я бажаю їм великого успіху": Трамп привітав Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі із заручинами26 серпня, 19:35 • 3416 перегляди
Трамп заявив, що США можуть ввести санкції і мита не тільки проти росії, але і проти УкраїниVideo26 серпня, 20:53 • 8308 перегляди
Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку цього тижня - Reuters23:58 • 4832 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні01:39 • 5238 перегляди
ЗСУ зірвали літній наступ росіян: скільки території України окуповано02:20 • 4974 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 40764 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 41561 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 114505 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 138438 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 169428 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Юлія Свириденко
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Велика Британія
Німеччина
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 10643 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 61322 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 112645 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 134915 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 62874 перегляди
Безпілотний літальний апарат
The New York Times
Bild
Fox News
Гривня

росія знеструмила Суми: призупинено роботу міського електротранспорту

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Внаслідок російської атаки 27 серпня в Сумах частково зникла електроенергія. Міський електротранспорт призупинив роботу, на маршрутах працюють лише автобуси.

росія знеструмила Суми: призупинено роботу міського електротранспорту

У середу, 27 серпня внаслідок російської атаки на Суми, у місті частково зникла електроенергія, призупинено роботу міського електротранспорту. Про це інформує УНН з посиланням на КП "Електроавтотранс"

У зв’язку з відсутністю електроенергії в місті на маршрутах працюють тільки автобуси

- йдеться у повідомленні.

В КП " "Електроавтотранс" зазначили, що про відновлення повноцінного руху комунального транспорту буде повідомлено додатково.

У ніч на 27 серпня росія завдала масованого удару безпілотниками по околиці Сумської громади. Очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив про пошкодження об’єктів інфраструктури.

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Електроенергія
Сумська область
Суми