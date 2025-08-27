Россия обесточила Сумы: приостановлена работа городского электротранспорта
Киев • УНН
В результате российской атаки 27 августа в Сумах частично пропала электроэнергия. Городской электротранспорт приостановил работу, на маршрутах работают только автобусы.
В среду, 27 августа, в результате российской атаки на Сумы, в городе частично пропала электроэнергия, приостановлена работа городского электротранспорта. Об этом информирует УНН со ссылкой на КП "Электроавтотранс"
В связи с отсутствием электроэнергии в городе на маршрутах работают только автобусы
В КП "Электроавтотранс" отметили, что о возобновлении полноценного движения коммунального транспорта будет сообщено дополнительно.
Напомним
В ночь на 27 августа Россия нанесла массированный удар беспилотниками по окраине Сумской общины. Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры.