Россия обесточила Сумы: приостановлена работа городского электротранспорта

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 40953 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
26 августа, 16:15 • 76090 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 50764 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 114718 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 140021 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 138569 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 56511 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 152854 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 63553 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 56838 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0м/с
80%
750мм
Популярные новости
Я желаю им большого успеха: Трамп поздравил Тейлор Свифт и Трэвиса Келси с помолвкой26 августа, 19:35 • 3670 просмотра
Трамп заявил, что США могут ввести санкции и пошлины не только против России, но и против УкраиныVideo26 августа, 20:53 • 8628 просмотра
Виткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе - Reuters23:58 • 5226 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине01:39 • 5550 просмотра
ВСУ сорвали летнее наступление россиян: сколько территории Украины оккупировано02:20 • 5304 просмотра
публикации
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 40957 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 41650 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 114719 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 138570 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 169523 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Юлия Свириденко
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Великобритания
Германия
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 10727 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 61372 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 112703 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 134965 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 62908 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нью-Йорк Таймс
Бильд
Фокс Ньюс
Боеприпасы

Россия обесточила Сумы: приостановлена работа городского электротранспорта

Киев • УНН

 • 294 просмотра

В результате российской атаки 27 августа в Сумах частично пропала электроэнергия. Городской электротранспорт приостановил работу, на маршрутах работают только автобусы.

Россия обесточила Сумы: приостановлена работа городского электротранспорта

В среду, 27 августа, в результате российской атаки на Сумы, в городе частично пропала электроэнергия, приостановлена работа городского электротранспорта. Об этом информирует УНН со ссылкой на КП "Электроавтотранс"

В связи с отсутствием электроэнергии в городе на маршрутах работают только автобусы

- говорится в сообщении.

В КП "Электроавтотранс" отметили, что о возобновлении полноценного движения коммунального транспорта будет сообщено дополнительно.

Напомним

В ночь на 27 августа Россия нанесла массированный удар беспилотниками по окраине Сумской общины. Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Электроэнергия
Сумская область
Сумы