Россия обесточила Сумы: приостановлена работа городского электротранспорта

В среду, 27 августа, в результате российской атаки на Сумы, в городе частично пропала электроэнергия, приостановлена работа городского электротранспорта.

В связи с отсутствием электроэнергии в городе на маршрутах работают только автобусы