росія масовано атакувала Суми безпілотниками: є пошкодження об’єктів інфраструктури

У ніч на 27 серпня росія завдала масованого удару безпілотниками по околиці Сумської громади. Про це інформує УНН з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Григорова, в.о. Сумського міського голови, Секретаря Сумської міської ради Артема Кобзаря

Деталі

За інформцією міської влади, масована нічна атака ворожих БпЛА по околицях Сум попередньо обійшлася без жертв.

"Влучань у житлові квартали немає", - повідомив Артем Кобзар.

Олег Григоров повідомив, що є пошкодження об’єктів інфраструктури, працюють аварійні служби.

Нагадаємо

Вранці 26 серпня ворог атакував цивільну інфраструктуру Шосткинської громади. Троє чоловіків віком 35, 44 та 48 років отримали поранення та були госпіталізовані. Частина Шосткинщини залишилася без світла, критична інфраструктура працює на резервному живленні.

