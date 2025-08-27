росія масовано атакувала Суми безпілотниками: є пошкодження об’єктів інфраструктури

$41.430.15
48.470.56
ukenru
26 серпня, 17:12 • 35489 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
26 серпня, 16:15 • 69290 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 46924 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
26 серпня, 12:42 • 108847 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 136857 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
26 серпня, 11:32 • 134953 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
26 серпня, 11:23 • 55424 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 152325 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 63191 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
25 серпня, 15:56 • 56525 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Нідерланди профінансують щонайменше один повний комплект американської ППО26 серпня, 15:21 • 3610 перегляди
В США 11-річна дівчинка народила дитину: вітчима підозрюють у сексуальному насильстві26 серпня, 15:43 • 3382 перегляди
Ізраїль розкрив причину військової атаки на лікарню Насер в Газі: було виявлено камеру ХАМАС26 серпня, 17:20 • 3276 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 4246 перегляди
Трамп заявив, що США можуть ввести санкції і мита не тільки проти росії, але і проти УкраїниVideo20:53 • 3454 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
26 серпня, 17:12 • 35489 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 38590 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 12:42 • 108847 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
26 серпня, 11:32 • 134953 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 167004 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Юлія Свириденко
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Одеса
Вашингтон
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 4288 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 59565 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 111100 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 133485 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 61634 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Гривня
Дія (сервіс)
Financial Times
MIM-104 Patriot

росія масовано атакувала Суми безпілотниками: є пошкодження об’єктів інфраструктури

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Росія атакувала околиці Сумської громади безпілотниками вночі 27 серпня. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, жертв немає.

росія масовано атакувала Суми безпілотниками: є пошкодження об’єктів інфраструктури

У ніч на 27 серпня росія завдала масованого удару безпілотниками по околиці Сумської громади. Про це інформує УНН з посиланням на  начальника Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Григорова, в.о. Сумського міського голови, Секретаря Сумської міської ради Артема Кобзаря

Деталі

За інформцією міської влади, масована нічна атака ворожих БпЛА по околицях Сум попередньо обійшлася без жертв.

"Влучань у житлові квартали немає", - повідомив Артем Кобзар.

Олег Григоров повідомив, що є пошкодження об’єктів інфраструктури, працюють аварійні служби.

Нагадаємо

Вранці 26 серпня ворог атакував цивільну інфраструктуру Шосткинської громади. Троє чоловіків віком 35, 44 та 48 років отримали поранення та були госпіталізовані. Частина Шосткинщини залишилася без світла, критична інфраструктура працює на резервному живленні.

Лише за тиждень евакуйовано майже 50 жителів прикордонних громад Сумщини - ОВА25.08.25, 13:13 • 3524 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніКиїв
Електроенергія
Шостка
Безпілотний літальний апарат
Суми