Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 35248 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
26 августа, 16:15 • 69046 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 46758 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 108573 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 136706 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 134745 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 55347 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 152287 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 63174 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 56507 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Россия массированно атаковала Сумы беспилотниками: есть повреждения объектов инфраструктуры

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Россия атаковала окрестности Сумской общины беспилотниками ночью 27 августа. Повреждены объекты инфраструктуры, жертв нет.

Россия массированно атаковала Сумы беспилотниками: есть повреждения объектов инфраструктуры

В ночь на 27 августа Россия нанесла массированный удар беспилотниками по окраине Сумской общины. Об этом информирует УНН со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации (ОВА) Олега Григорова, и.о. Сумского городского головы, Секретаря Сумского городского совета Артема Кобзаря

Детали

По информации городских властей, массированная ночная атака вражеских БПЛА по окрестностям Сум предварительно обошлась без жертв.

"Попаданий в жилые кварталы нет", - сообщил Артем Кобзарь.

Олег Григоров сообщил, что есть повреждения объектов инфраструктуры, работают аварийные службы.

Напомним

Утром 26 августа враг атаковал гражданскую инфраструктуру Шосткинской общины. Трое мужчин в возрасте 35, 44 и 48 лет получили ранения и были госпитализированы. Часть Шосткинщины осталась без света, критическая инфраструктура работает на резервном питании.

Всего за неделю эвакуировано почти 50 жителей приграничных общин Сумщины - ОВА25.08.25, 13:13 • 3524 просмотра

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеКиев
Электроэнергия
Шостка
Беспилотный летательный аппарат
Сумы