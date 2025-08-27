Россия массированно атаковала Сумы беспилотниками: есть повреждения объектов инфраструктуры
Киев • УНН
Россия атаковала окрестности Сумской общины беспилотниками ночью 27 августа. Повреждены объекты инфраструктуры, жертв нет.
В ночь на 27 августа Россия нанесла массированный удар беспилотниками по окраине Сумской общины. Об этом информирует УНН со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации (ОВА) Олега Григорова, и.о. Сумского городского головы, Секретаря Сумского городского совета Артема Кобзаря
Детали
По информации городских властей, массированная ночная атака вражеских БПЛА по окрестностям Сум предварительно обошлась без жертв.
"Попаданий в жилые кварталы нет", - сообщил Артем Кобзарь.
Олег Григоров сообщил, что есть повреждения объектов инфраструктуры, работают аварийные службы.
Напомним
Утром 26 августа враг атаковал гражданскую инфраструктуру Шосткинской общины. Трое мужчин в возрасте 35, 44 и 48 лет получили ранения и были госпитализированы. Часть Шосткинщины осталась без света, критическая инфраструктура работает на резервном питании.
