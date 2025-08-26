$41.430.15
06:24 • 24899 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
05:36 • 18120 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 25961 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 120455 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 75807 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 71035 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 203846 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 189108 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 71022 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 68034 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
На Сумщині через ранковий удар рф троє поранених, частина жителів без світла, є перебої зі зв'язком

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Вранці ворог атакував цивільну інфраструктуру Шосткинської громади. Троє чоловіків віком 35, 44 та 48 років отримали поранення та були госпіталізовані. Частина Шосткинщини залишилася без світла, критична інфраструктура працює на резервному живленні.

На Сумщині через ранковий удар рф троє поранених, частина жителів без світла, є перебої зі зв'язком

У Сумській області російські війська вранці атакували Шосткинську громаду, поранено трьох людей, частина жителів без світла, є перебої зі зв'язком, повідомив у вівторок голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.

Зранку ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Шосткинської громади. Поранені троє чоловіків 35, 44 та 48 років. Усіх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Внаслідок ударів частина Шосткинщини залишилася без світла. Критична інфраструктура працює на резервному живленні, є перебої зі зв’язком

- написав Григоров.

З його слів, розгорнуті Пункти незламності, тривають відновлювальні роботи.

Дві жінки постраждали від нічної дронової атаки рф на Сумщині26.08.25, 08:59 • 2008 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Сумська область
Шостка