На Сумщині через ранковий удар рф троє поранених, частина жителів без світла, є перебої зі зв'язком
Київ • УНН
У Сумській області російські війська вранці атакували Шосткинську громаду, поранено трьох людей, частина жителів без світла, є перебої зі зв'язком, повідомив у вівторок голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.
Зранку ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Шосткинської громади. Поранені троє чоловіків 35, 44 та 48 років. Усіх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Внаслідок ударів частина Шосткинщини залишилася без світла. Критична інфраструктура працює на резервному живленні, є перебої зі зв’язком
З його слів, розгорнуті Пункти незламності, тривають відновлювальні роботи.
