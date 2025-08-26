$41.430.15
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастике
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 года
В Сумской области из-за утреннего удара рф трое раненых, часть жителей без света, есть перебои со связью

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Утром враг атаковал гражданскую инфраструктуру Шосткинской общины. Трое мужчин в возрасте 35, 44 и 48 лет получили ранения и были госпитализированы. Часть Шосткинщины осталась без света, критическая инфраструктура работает на резервном питании.

В Сумской области из-за утреннего удара рф трое раненых, часть жителей без света, есть перебои со связью

В Сумской области российские войска утром атаковали Шосткинскую громаду, ранены три человека, часть жителей без света, есть перебои со связью, сообщил во вторник глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.

Утром враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру Шосткинской громады. Ранены трое мужчин 35, 44 и 48 лет. Всех госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь. В результате ударов часть Шосткинщины осталась без света. Критическая инфраструктура работает на резервном питании, есть перебои со связью

- написал Григоров.

По его словам, развернуты Пункты несокрушимости, продолжаются восстановительные работы.

Две женщины пострадали от ночной дроновой атаки рф в Сумской области26.08.25, 08:59 • 2018 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Сумская область
Шостка