В Сумской области из-за утреннего удара рф трое раненых, часть жителей без света, есть перебои со связью

В Сумской области российские войска утром атаковали Шосткинскую громаду, ранены три человека, часть жителей без света, есть перебои со связью, сообщил во вторник глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.

Утром враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру Шосткинской громады. Ранены трое мужчин 35, 44 и 48 лет. Всех госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь. В результате ударов часть Шосткинщины осталась без света. Критическая инфраструктура работает на резервном питании, есть перебои со связью