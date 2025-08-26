В Сумской области из-за утреннего удара рф трое раненых, часть жителей без света, есть перебои со связью
Киев • УНН
Утром враг атаковал гражданскую инфраструктуру Шосткинской общины. Трое мужчин в возрасте 35, 44 и 48 лет получили ранения и были госпитализированы. Часть Шосткинщины осталась без света, критическая инфраструктура работает на резервном питании.
В Сумской области российские войска утром атаковали Шосткинскую громаду, ранены три человека, часть жителей без света, есть перебои со связью, сообщил во вторник глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.
Утром враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру Шосткинской громады. Ранены трое мужчин 35, 44 и 48 лет. Всех госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь. В результате ударов часть Шосткинщины осталась без света. Критическая инфраструктура работает на резервном питании, есть перебои со связью
По его словам, развернуты Пункты несокрушимости, продолжаются восстановительные работы.
