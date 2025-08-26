Две женщины пострадали от ночной дроновой атаки рф в Сумской области
Киев • УНН
В результате атаки беспилотников на Сумщине 26 августа 2025 года пострадали две женщины. Зафиксированы повреждения жилых и нежилых зданий, а также техники.
В Сумской области в результате атаки российских войск дронами ночью пострадали две женщины, сообщили в Сумской областной прокуратуре во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 26 августа 2025 года около 03:00 оккупанты атаковали беспилотником частное домовладение в Бездрицкой громаде Сумского района.
"Ранены 51-летняя жительница дома и ее 63-летняя соседка", - говорится в сообщении.
Проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По данным главы ОВА Олега Григорова, враг ночью атаковал беспилотниками ряд громад на Сумщине:
- в Шосткинской громаде после 1:00 в результате атаки БпЛА часть потребителей осталась без света. Также зафиксировано повреждение жилого дома;
- после 3:00 россияне совершили массированную атаку дронами по Сумской и Бездрицкой громадам. В результате попаданий поднялся пожар. Повреждены жилые и нежилые здания. К медикам обратились две жительницы села в Бездрицкой громаде. 51-летнюю женщину госпитализировали, 63-летней пострадавшей помощь оказали на месте;
- в Путивльской громаде в результате удара дронов повреждены нежилые помещения и техника.