Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
05:36 • 3684 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
25 августа, 15:56 • 16978 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
25 августа, 13:29 • 103556 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
25 августа, 13:29 • 67999 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
25 августа, 11:41 • 66960 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
25 августа, 06:07 • 193181 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
25 августа, 05:46 • 185110 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 70467 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастике
24 августа, 13:49 • 67526 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 года
Две женщины пострадали от ночной дроновой атаки рф в Сумской области

Киев • УНН

 • 976 просмотра

В результате атаки беспилотников на Сумщине 26 августа 2025 года пострадали две женщины. Зафиксированы повреждения жилых и нежилых зданий, а также техники.

Две женщины пострадали от ночной дроновой атаки рф в Сумской области

В Сумской области в результате атаки российских войск дронами ночью пострадали две женщины, сообщили в Сумской областной прокуратуре во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 26 августа 2025 года около 03:00 оккупанты атаковали беспилотником частное домовладение в Бездрицкой громаде Сумского района.

"Ранены 51-летняя жительница дома и ее 63-летняя соседка", - говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным главы ОВА Олега Григорова, враг ночью атаковал беспилотниками ряд громад на Сумщине:

  • в Шосткинской громаде после 1:00 в результате атаки БпЛА часть потребителей осталась без света. Также зафиксировано повреждение жилого дома;
    • после 3:00 россияне совершили массированную атаку дронами по Сумской и Бездрицкой громадам. В результате попаданий поднялся пожар. Повреждены жилые и нежилые здания. К медикам обратились две жительницы села в Бездрицкой громаде. 51-летнюю женщину госпитализировали, 63-летней пострадавшей помощь оказали на месте;
      • в Путивльской громаде в результате удара дронов повреждены нежилые помещения и техника.

        Юлия Шрамко

        Война в Украине
        Сумская область
        Шостка
        Украина
        Беспилотный летательный аппарат