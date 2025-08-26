Дві жінки постраждали від нічної дронової атаки рф на Сумщині
Київ • УНН
Внаслідок атаки безпілотників на Сумщині 26 серпня 2025 року постраждали дві жінки. Зафіксовано пошкодження житлових та нежитлових будівель, а також техніки.
У Сумській області внаслідок атаки російських військ дронами вночі постраждали дві жінки, повідомили у Сумській обласній прокуратурі у вівторок, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 26 серпня 2025 року близько 03:00 окупанти атакували безпілотником приватне домоволодіння в Бездрицькій громаді Сумського району.
"Поранено 51-річну мешканку будинку та її 63-річну сусідку", - ідеться у повідомленні.
Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними голови ОВА Олега Григорова, ворог уночі атакував безпілотниками низку громад на Сумщині:
- у Шосткинській громаді після 1:00 внаслідок атаки БпЛА частина споживачів залишилася без світла. Також зафіксовано пошкодження житлового будинку;
- після 3:00 росіяни здійснили масовану атаку дронами по Сумській та Бездрицькій громадах. Внаслідок влучань здійнялася пожежа. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. До медиків звернулися дві мешканки села у Бездрицькій громаді. 51-річну жінку госпіталізували, 63-річній постраждалій допомогу надали на місці;
- у Путивльській громаді внаслідок удару дронів пошкоджені нежитлові приміщення та техніка.