Всего за неделю эвакуировано почти 50 жителей приграничных общин Сумщины - ОВА
Киев • УНН
С начала эвакуации из опасных районов Сумщины выехало 60 тысяч человек, из них 8 тысяч детей. А за последнее время, в течение недели, из приграничных общин Сумщины эвакуировано 47 жителей, включая 9 детей.
Места для проживания подготовлены - уверяет начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, указывая на пункты компактного, транзитного и долгосрочного расселения. Также сообщается, сколько выехали с начала эвакуации, передает УНН.
Детали
Эвакуация из приграничных общин Сумщины продолжается.
За неделю из приграничных общин выехали 47 жителей, среди них – 9 детей.
Около 60 тысяч человек (то есть 63%) выехали на данный момент, если отсчитывать время с начала эвакуации - в том числе более 8 тысяч детей (соответственно - 91,9%).
Согласно сообщению руководителя ОВА, сейчас в области есть почти 1500 свободных мест для проживания в пунктах компактного, транзитного и долгосрочного расселения.
Напомним
УНН ранее сообщал, что в Донецкой области объявлена принудительная эвакуация более 1800 детей из Дружковки и нескольких сел. Это решение принято из-за ежедневных обстрелов региона российскими войсками.
В Днепропетровской и Донецкой областях более 200 тысяч человек нуждаются в эвакуации. Это те люди, которые проживают в опасных зонах.