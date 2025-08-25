Всего за неделю эвакуировано почти 50 жителей приграничных общин Сумщины - ОВА

$41.280.07
47.910.07
ukenru
08:15 • 19983 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
Эксклюзив
06:07 • 40034 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
05:46 • 44361 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 25222 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 36596 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 50110 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 43780 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 39255 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 66789 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 99792 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
6.1м/с
36%
749мм
Популярные новости
Израиль нанес масштабные авиаудары по Йемену после ракетной атаки хуситовVideo25 августа, 02:25 • 18497 просмотра
Потери врага: ВСУ отминусовали 870 солдат и 48 артсистем за сутки25 августа, 04:31 • 16511 просмотра
"Мы пытаемся завершить войну": Вэнс о российском ударе по американскому заводу в Мукачево06:04 • 17842 просмотра
5 производств открыли после поджога и нападения с ножом в Днепропетровской области, где застрелили нападавшего06:05 • 7356 просмотра
Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедииPhoto06:33 • 21763 просмотра
публикации
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
06:07 • 40034 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
05:46 • 44361 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 66789 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 99792 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 65928 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Йонас Гар Стере
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Норвегия
Европа
Мукачево
Реклама
УНН Lite
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 19780 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 57556 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 41970 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 41948 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 44268 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Доллар США
Евро
Боеприпасы
Chevrolet Aveo

Всего за неделю эвакуировано почти 50 жителей приграничных общин Сумщины - ОВА

Киев • УНН

 • 24 просмотра

С начала эвакуации из опасных районов Сумщины выехало 60 тысяч человек, из них 8 тысяч детей. А за последнее время, в течение недели, из приграничных общин Сумщины эвакуировано 47 жителей, включая 9 детей.

Всего за неделю эвакуировано почти 50 жителей приграничных общин Сумщины - ОВА

Места для проживания подготовлены - уверяет начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, указывая на пункты компактного, транзитного и долгосрочного расселения. Также сообщается, сколько выехали с начала эвакуации, передает УНН.

Детали

Эвакуация из приграничных общин Сумщины продолжается.

За неделю из приграничных общин выехали 47 жителей, среди них – 9 детей. 

Около 60 тысяч человек (то есть 63%) выехали на данный момент, если отсчитывать время с начала эвакуации - в том числе более 8 тысяч детей (соответственно - 91,9%). 

Согласно сообщению руководителя ОВА, сейчас в области есть почти 1500 свободных мест для проживания в пунктах компактного, транзитного и долгосрочного расселения.

Напомним

УНН ранее сообщал, что в Донецкой области объявлена принудительная эвакуация более 1800 детей из Дружковки и нескольких сел. Это решение принято из-за ежедневных обстрелов региона российскими войсками.

В Днепропетровской и Донецкой областях более 200 тысяч человек нуждаются в эвакуации. Это те люди, которые проживают в опасных зонах.

Игорь Тележников

ОбществоВойна в Украине
Ребенок
Дружковка
Донецкая область
Сумская область
Днепропетровская область