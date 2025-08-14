На Донеччині оголошено примусову евакуацію з Дружківки та низки сел, де перебуває понад 1800 дітей
Київ • УНН
На Донеччині оголошено примусову евакуацію понад 1800 дітей з Дружківки та кількох сіл. Це рішення прийнято через щоденні обстріли регіону російськими військами.
Згідно з інформацією ОВА Донецької області механізм евакуації чітко відпрацьований. Голова Донецької облдержадміністрації закликав забезпечити належні умови проживання та нагадав, що армія зс рф щодня обстрілює Донеччину близько 3000 разів, тож перебувати у регіоні дуже небезпечно, передає УНН.
Деталі
Сьогодні регіональна комісія з питань безпеки Донеччини ухвалила рішення про примусову евакуацію з никзи населенних пунктів області.
Починаємо обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Дружківка, а також з сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське Андріївської громади.
Всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 1879 дітей. Ворог щодня обстрілює Донеччину близько 3000 разів — перебувати у регіоні дуже небезпечно для життя, - наголосив керівник ОВА Донецької області.
Нагадаємо
У Донецькій області російські війська вдарили по Добропіллю 7 КАБами та двома ударними дронами, ще два безпілотники спрямували на Білозерське, у регіоні за минулу добу внаслідок атак рф троє вбитих і троє поранених, повідомили у ГУНП в області у четвер, 14 серпня.
