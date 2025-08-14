$41.510.09
Ексклюзив
14:49 • 13145 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14:23 • 18175 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
13:54 • 20271 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
12:57 • 17873 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 22986 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 37753 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 118397 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 65520 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 62187 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 55740 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
На Донеччині оголошено примусову евакуацію з Дружківки та низки сел, де перебуває понад 1800 дітей

Київ • УНН

 • 1626 перегляди

На Донеччині оголошено примусову евакуацію понад 1800 дітей з Дружківки та кількох сіл. Це рішення прийнято через щоденні обстріли регіону російськими військами.

На Донеччині оголошено примусову евакуацію з Дружківки та низки сел, де перебуває понад 1800 дітей

Згідно з інформацією ОВА Донецької області механізм евакуації чітко відпрацьований. Голова Донецької облдержадміністрації закликав забезпечити належні умови проживання та нагадав, що армія зс рф щодня обстрілює Донеччину близько 3000 разів, тож перебувати у регіоні дуже небезпечно, передає УНН.

Деталі

Сьогодні регіональна комісія з питань безпеки Донеччини ухвалила рішення про примусову евакуацію з никзи населенних пунктів області. 

Починаємо обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Дружківка, а також з сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське Андріївської громади. 

- повідомив Філашкін. 

Всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 1879 дітей. Ворог щодня обстрілює Донеччину близько 3000 разів — перебувати у регіоні дуже небезпечно для життя, - наголосив керівник ОВА Донецької області. 

Нагадаємо

У Донецькій області російські війська вдарили по Добропіллю 7 КАБами та двома ударними дронами, ще два безпілотники спрямували на Білозерське, у регіоні за минулу добу внаслідок атак рф троє вбитих і троє поранених, повідомили у ГУНП в області у четвер, 14 серпня.

Донеччина під ворожим вогнем: ще троє загиблих, 7 КАБів та дрони атакували Добропілля14.08.25, 10:33 • 2232 перегляди

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна
Дружківка
Донецька область