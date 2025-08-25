Лише за тиждень евакуйовано майже 50 жителів прикордонних громад Сумщини - ОВА

З початку евакуації з небезпечних районів Сумщини виїхало 60 тисяч людей, з них 8 тисяч дітей. А за нещодавній час, протягом тижня, з прикордонних громад Сумщини евакуйовано 47 жителів, включаючи 9 дітей.