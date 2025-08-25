$41.280.07
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
06:07 • 40223 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 44555 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 25319 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах
24 серпня, 13:49 • 36689 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року
24 серпня, 10:46 • 50167 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 43813 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 39264 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святом
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 66884 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 99883 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Лише за тиждень евакуйовано майже 50 жителів прикордонних громад Сумщини - ОВА

Київ • УНН

 • 36 перегляди

З початку евакуації з небезпечних районів Сумщини виїхало 60 тисяч людей, з них 8 тисяч дітей. А за нещодавній час, протягом тижня, з прикордонних громад Сумщини евакуйовано 47 жителів, включаючи 9 дітей.

Лише за тиждень евакуйовано майже 50 жителів прикордонних громад Сумщини - ОВА

Місця для проживання підготовлені - запевняє начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, вказуючи на пункти компактного, транзитного та довгострокового розселення. Також повідомляється, скільки виїхали з початку евакуації, передає УНН.

Деталі

Евакуація з прикордонних громад Сумщини триває.

За тиждень із прикордонних громад виїхали 47 жителів, серед них – 9 дітей. 

Близько 60 тисяч людей (тобто 63%) виїхали станом на зараз, якщо відраховувавти час з початку евакуації - у тому числі понад 8 тисяч дітей (відповідно - 91,9%). 

Згідно з повідомленням керівника ОВА, наразі в області є майже 1500 вільних місць для проживання у пунктах компактного, транзитного та довгострокового розселення.

Нагадаємо

УНН раніше повідомляв, що на Донеччині оголошено примусову евакуацію понад 1800 дітей з Дружківки та кількох сіл. Це рішення прийнято через щоденні обстріли регіону російськими військами.

У Дніпропетровській та Донецькій областях понад 200 тисяч людей потребують евакуації. Це ті люди, які проживають у небезпечних зонах.

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна в Україні
Дитина
Дружківка
Донецька область
Сумська область
Дніпропетровська область