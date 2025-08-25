Лише за тиждень евакуйовано майже 50 жителів прикордонних громад Сумщини - ОВА
Київ • УНН
З початку евакуації з небезпечних районів Сумщини виїхало 60 тисяч людей, з них 8 тисяч дітей. А за нещодавній час, протягом тижня, з прикордонних громад Сумщини евакуйовано 47 жителів, включаючи 9 дітей.
Місця для проживання підготовлені - запевняє начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, вказуючи на пункти компактного, транзитного та довгострокового розселення. Також повідомляється, скільки виїхали з початку евакуації, передає УНН.
Деталі
Евакуація з прикордонних громад Сумщини триває.
За тиждень із прикордонних громад виїхали 47 жителів, серед них – 9 дітей.
Близько 60 тисяч людей (тобто 63%) виїхали станом на зараз, якщо відраховувавти час з початку евакуації - у тому числі понад 8 тисяч дітей (відповідно - 91,9%).
Згідно з повідомленням керівника ОВА, наразі в області є майже 1500 вільних місць для проживання у пунктах компактного, транзитного та довгострокового розселення.
Нагадаємо
УНН раніше повідомляв, що на Донеччині оголошено примусову евакуацію понад 1800 дітей з Дружківки та кількох сіл. Це рішення прийнято через щоденні обстріли регіону російськими військами.
У Дніпропетровській та Донецькій областях понад 200 тисяч людей потребують евакуації. Це ті люди, які проживають у небезпечних зонах.