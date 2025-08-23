Понад 200 тисяч людей потребують евакуації з двох областей України
Київ • УНН
Понад 237 тисяч людей, включаючи 17 200 дітей, потребують евакуації з Дніпропетровської та Донецької областей. З 1 червня по 22 серпня вже евакуйовано понад 64 тисячі осіб.
У Дніпропетровській та Донецькій областях понад 200 тисяч людей потребують евакуації. Це ті люди, які проживають у небезпечних зонах. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, пише УНН.
Деталі
У міністерстві розповіли, що в цьому році з 1 червня по 22 серпня з двох областей евакуйовано понад 64 тисяч осіб. Водночас досі залишається ті люди, які потребують евакуації, причому серед них багато дітей.
Ще близько 237 тисяч людей потребують евакуації - це ті люди, які продовжують проживати в небезпечних зонах, серед них - майже 17 200 дітей
Також там поінформували, що транзитний пункт у Павлограді (Дніпропетровська область) - є одним з ключових для евакуації. Крім того, працює новий пункт у Лозовій (Харківська область) і починає роботу ще один у Волоському (Дніпропетровська область).
Транзитний пункт у Лозовій може прийняти 244 людини, і за три доби його роботи уже 224 людини отримали комплексну допомогу у цьому пункті. Вчора вранці у транзитному пункті перебували 17 людей. Усі інші - вирушили углиб країни у місця тимчасового розміщення
Крім того, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що кожна область, з якої проводиться евакуація у безпечніші регіони, має партнерську - приймаючу область.
Так, наразі Рівненська, Кіровоградська та Київська області вже приймають евакуйованих. Водночас Вінницька і Полтавська готуються до прийому внутрішньо-переміщених осіб у разі потреби.
Ми переформатовуємо роботу транзитних пунктів так, щоб вони виконували виключно тимчасову функцію, і люди могли переміститися у безпечніші регіони впродовж доби
У міністерстві також додали, що продовжують курсувати евакуаційні потяги з додатковими вагонами.
Так, з 15 серпня вже понад 430 людей евакуювалися до Києва, Львова та Рівне. Наступні маршрути також заплановані, і додаткові евакуаційні потяги виділені.
Укрзалізниця працюватиме над розширенням евакуаційних напрямків: потяги можуть вирушати з Павлограда та Дніпра на Полтаву, Одесу, Черкаси і Кіровоград
Крім того, Міністерство соціальної політики, сім'ї та ємності України, працює над організацією місць тимчасового розміщення для 2000 маломобільних осіб
"Додатково необхідно забезпечити пряме транспортування маломобільних людей, що потребують медичної допомоги, з евакуаційних пунктів до спеціалізованих лікарень", - резюмували у міністерстві.
