Понад 200 тисяч людей потребують евакуації з двох областей України

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Понад 237 тисяч людей, включаючи 17 200 дітей, потребують евакуації з Дніпропетровської та Донецької областей. З 1 червня по 22 серпня вже евакуйовано понад 64 тисячі осіб.

Понад 200 тисяч людей потребують евакуації з двох областей України

У Дніпропетровській та Донецькій областях понад 200 тисяч людей потребують евакуації. Це ті люди, які проживають у небезпечних зонах. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, пише УНН.

Деталі

У міністерстві розповіли, що в цьому році з 1 червня по 22 серпня з двох областей евакуйовано понад 64 тисяч осіб. Водночас досі залишається ті люди, які потребують евакуації, причому серед них багато дітей.

Ще близько 237 тисяч людей потребують евакуації - це ті люди, які продовжують проживати в небезпечних зонах, серед них - майже 17 200 дітей

- йдеться у повідомленні.

Також там поінформували, що транзитний пункт у Павлограді (Дніпропетровська область) - є одним з ключових для евакуації. Крім того, працює новий пункт у Лозовій (Харківська область) і починає роботу ще один у Волоському (Дніпропетровська область).

Транзитний пункт у Лозовій може прийняти 244 людини, і за три доби його роботи уже 224 людини отримали комплексну допомогу у цьому пункті. Вчора вранці у транзитному пункті перебували 17 людей. Усі інші - вирушили углиб країни у місця тимчасового розміщення

- розповіли у міністерстві.

Крім того, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що кожна область, з якої проводиться евакуація у безпечніші регіони, має партнерську - приймаючу область.

Так, наразі Рівненська, Кіровоградська та Київська області вже приймають евакуйованих. Водночас Вінницька і Полтавська готуються до прийому внутрішньо-переміщених осіб у разі потреби.

Ми переформатовуємо роботу транзитних пунктів так, щоб вони виконували виключно тимчасову функцію, і люди могли переміститися у безпечніші регіони впродовж доби

- наголосив Кулеба.

У міністерстві також додали, що продовжують курсувати евакуаційні потяги з додатковими вагонами.

Так, з 15 серпня вже понад 430 людей евакуювалися до Києва, Львова та Рівне. Наступні маршрути також заплановані, і додаткові евакуаційні потяги виділені.

Укрзалізниця працюватиме над розширенням евакуаційних напрямків: потяги можуть вирушати з Павлограда та Дніпра на Полтаву, Одесу, Черкаси і Кіровоград

- сказано у дописі.

Крім того, Міністерство соціальної політики, сім'ї та ємності України, працює над організацією місць тимчасового розміщення для 2000 маломобільних осіб

"Додатково необхідно забезпечити пряме транспортування маломобільних людей, що потребують медичної допомоги, з евакуаційних пунктів до спеціалізованих лікарень", - резюмували у міністерстві.

Ольга Розгон

