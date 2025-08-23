$41.220.00
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 24244 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 24343 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 25370 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 16463 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 39217 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 30837 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 28370 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25320 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24809 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13945 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Более 200 тысяч человек нуждаются в эвакуации из двух областей Украины

Киев • УНН

 • 1166 просмотра

Более 237 тысяч человек, включая 17 200 детей, нуждаются в эвакуации из Днепропетровской и Донецкой областей. С 1 июня по 22 августа уже эвакуировано более 64 тысяч человек.

Более 200 тысяч человек нуждаются в эвакуации из двух областей Украины

В Днепропетровской и Донецкой областях более 200 тысяч человек нуждаются в эвакуации. Это те люди, которые проживают в опасных зонах. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, пишет УНН.

Детали

В министерстве рассказали, что в этом году с 1 июня по 22 августа из двух областей эвакуировано более 64 тысяч человек. В то же время до сих пор остаются те люди, которые нуждаются в эвакуации, причем среди них много детей.

Еще около 237 тысяч человек нуждаются в эвакуации - это те люди, которые продолжают проживать в опасных зонах, среди них - почти 17 200 детей

- говорится в сообщении.

Также там проинформировали, что транзитный пункт в Павлограде (Днепропетровская область) - является одним из ключевых для эвакуации. Кроме того, работает новый пункт в Лозовой (Харьковская область) и начинает работу еще один в Волосском (Днепропетровская область).

Транзитный пункт в Лозовой может принять 244 человека, и за трое суток его работы уже 224 человека получили комплексную помощь в этом пункте. Вчера утром в транзитном пункте находились 17 человек. Все остальные - отправились вглубь страны в места временного размещения

- рассказали в министерстве.

Кроме того, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отметил, что каждая область, из которой проводится эвакуация в более безопасные регионы, имеет партнерскую - принимающую область.

Так, сейчас Ровенская, Кировоградская и Киевская области уже принимают эвакуированных. В то же время Винницкая и Полтавская готовятся к приему внутренне перемещенных лиц в случае необходимости.

Мы переформатируем работу транзитных пунктов так, чтобы они выполняли исключительно временную функцию, и люди могли переместиться в более безопасные регионы в течение суток

- подчеркнул Кулеба.

В министерстве также добавили, что продолжают курсировать эвакуационные поезда с дополнительными вагонами.

Так, с 15 августа уже более 430 человек эвакуировались в Киев, Львов и Ровно. Следующие маршруты также запланированы, и дополнительные эвакуационные поезда выделены.

Укрзализныця будет работать над расширением эвакуационных направлений: поезда могут отправляться из Павлограда и Днепра на Полтаву, Одессу, Черкассы и Кировоград

- сказано в сообщении.

Кроме того, Министерство социальной политики, семьи и емкости Украины, работает над организацией мест временного размещения для 2000 маломобильных лиц

"Дополнительно необходимо обеспечить прямую транспортировку маломобильных людей, нуждающихся в медицинской помощи, из эвакуационных пунктов в специализированные больницы", - резюмировали в министерстве.

В Донецкой области началась принудительная эвакуация семей с детьми из 5 населенных пунктов16.08.25, 19:18 • 11567 просмотров

Ольга Розгон

Общество
Донецкая область
Ровненская область
Винницкая область
Киевская область
Министерство социальной политики Украины
Кировоградская область
Харьковская область
Полтавская область
Днепропетровская область
Украинская железная дорога
Днепр
Лозова
Украина
Павлоград
Полтава
Кропивницкий
Черкассы
Львов
Ровно
Одесса
Киев