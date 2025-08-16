$41.450.00
13:32 • 13408 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
12:47 • 21371 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
10:46 • 25160 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 29815 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 32004 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 40342 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 203640 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 188232 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 143506 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 131912 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
В Донецкой области началась принудительная эвакуация семей с детьми из 5 населенных пунктов

Киев • УНН

 • 794 просмотра

В Донецкой области началась принудительная эвакуация семей с детьми из пяти населенных пунктов. Около 1879 детей остаются в этих населенных пунктах.

В Донецкой области началась принудительная эвакуация семей с детьми из 5 населенных пунктов

В Донецкой области из пяти населенных пунктов начали принудительную эвакуацию семей с детьми. Об этом сообщает начальник ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Началась обязательная эвакуация семей с детьми принудительным способом из Дружковки и сел Андреевка, Варваровка, Новоандреевка, Роганское

- написал он в телеграмме.

В этих населенных пунктах сейчас остаются около 1879 детей. Людей ежедневно бесплатно вывозят в безопасные области и помогают волонтеры.

По словам Филашкина, выезжают пожилые люди, семьи с детьми и даже домашние животные.

Елена из Дружковки рассказывает, что берет с собой сына, кота и хомяка - они уже пережили обстрелы и разрушения жилья. Всех просят иметь не более двух сумок, остальные вещи - присылать по почте

- отметил начальник ОВА.

Также напомнил контакты, где можно получить подробную информацию и помощь круглосуточно:

  • 0-800-500-121, +0730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal)
    • Эвакуация тяжелобольных и людей с инвалидностью: 0-800-332-614, 0-800-888-888
      • БФ «Ангелы спасения»: 0800 334 620
        • Выплаты при эвакуации: 066-285-62-90.

          Напомним

          15 августа две семьи с пятью детьми в возрасте 5-12 лет эвакуировали из села Одноробовка Богодуховского района Харьковской области. Решение было принято Советом обороны из-за ситуации с безопасностью.

          Ольга Розгон

