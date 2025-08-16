В Донецкой области началась принудительная эвакуация семей с детьми из 5 населенных пунктов

В Донецкой области из пяти населенных пунктов начали принудительную эвакуацию семей с детьми. Об этом сообщает начальник ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Началась обязательная эвакуация семей с детьми принудительным способом из Дружковки и сел Андреевка, Варваровка, Новоандреевка, Роганское - написал он в телеграмме.

В этих населенных пунктах сейчас остаются около 1879 детей. Людей ежедневно бесплатно вывозят в безопасные области и помогают волонтеры.

По словам Филашкина, выезжают пожилые люди, семьи с детьми и даже домашние животные.

Елена из Дружковки рассказывает, что берет с собой сына, кота и хомяка - они уже пережили обстрелы и разрушения жилья. Всех просят иметь не более двух сумок, остальные вещи - присылать по почте - отметил начальник ОВА.

Также напомнил контакты, где можно получить подробную информацию и помощь круглосуточно:

0-800-500-121, +0730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal)

Эвакуация тяжелобольных и людей с инвалидностью: 0-800-332-614, 0-800-888-888

БФ «Ангелы спасения»: 0800 334 620

Выплаты при эвакуации: 066-285-62-90.

Напомним

15 августа две семьи с пятью детьми в возрасте 5-12 лет эвакуировали из села Одноробовка Богодуховского района Харьковской области. Решение было принято Советом обороны из-за ситуации с безопасностью.