Чернігівська область запускає нову систему оповіщення про повітряну тривогу - ОВА
Київ • УНН
З 27 серпня на Чернігівщині запрацювала диференційована система оповіщення про повітряну тривогу. Вона функціонує у тестовому режимі, сигнали доступні через мобільний додаток та Telegram.
Починаючи з 27 серпня у Чернігівській області почне працювати диференційована система оповіщення про повітряну тривогу. Про це в Телеграм повідомив начальник Чернігівської ОВА, В'ячеслав Чаус, пише УНН.
Деталі
В Чернігівській області починають тестувати диференційовану систему повітряної тривоги. Громадян просять зважати на ці сигнали. Проте, система оповіщення поки що працюватиме у тестовому режимі.
Від сьогодні в Чернігівській області у тестовому режимі запрацювала диференційована система повітряної тривоги
За його словами, відстежувати сигнали можна буде у спеціальному мобільному додатку. Також начальник ОВА попросив громадян стежити за його Телеграм-каналом, де будуть з'являтися свіжі новини про нову систему.
