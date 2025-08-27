Чернігівська область запускає нову систему оповіщення про повітряну тривогу - ОВА

Починаючи з 27 серпня у Чернігівській області почне працювати диференційована система оповіщення про повітряну тривогу. Про це в Телеграм повідомив начальник Чернігівської ОВА, В'ячеслав Чаус, пише УНН.

Деталі

В Чернігівській області починають тестувати диференційовану систему повітряної тривоги. Громадян просять зважати на ці сигнали. Проте, система оповіщення поки що працюватиме у тестовому режимі.

Від сьогодні в Чернігівській області у тестовому режимі запрацювала диференційована система повітряної тривоги - повідомив Чаус.

За його словами, відстежувати сигнали можна буде у спеціальному мобільному додатку. Також начальник ОВА попросив громадян стежити за його Телеграм-каналом, де будуть з'являтися свіжі новини про нову систему.

На Полтавщині через збій помилково оголошували радіаційну загрозу під час тривоги - ОВА