Чернігівська область запускає нову систему оповіщення про повітряну тривогу - ОВА

01:39 • 11308 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 81214 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 54676 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 121087 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 143346 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 142782 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 57539 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 153434 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 63999 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 57130 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
130 боєзіткнень на фронті: найгарячіша ситуція на двох напрямках26 серпня, 21:13 • 3046 перегляди
Гауляйтер окупованої Херсонщини відзвітував путіну про "економічне зростання" (відео)PhotoVideo26 серпня, 22:43 • 5494 перегляди
Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку цього тижня - Reuters26 серпня, 23:58 • 10950 перегляди
ЗСУ зірвали літній наступ росіян: скільки території України окуповано02:20 • 11128 перегляди
Викрадений нацистами понад 80 років тому портрет знайдено на сайті рієлтора в Аргентині03:18 • 7700 перегляди
Президенту направлено на підпис закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 46783 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 45118 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 121086 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 142782 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 172644 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Беньямін Нетаньягу
Ілон Маск
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Суми
Покровськ
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 12416 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 63084 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 114278 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 136436 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 64140 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Дія (сервіс)
Боєприпаси
Долар США
Гривня

Чернігівська область запускає нову систему оповіщення про повітряну тривогу - ОВА

Київ • УНН

 • 88 перегляди

З 27 серпня на Чернігівщині запрацювала диференційована система оповіщення про повітряну тривогу. Вона функціонує у тестовому режимі, сигнали доступні через мобільний додаток та Telegram.

Чернігівська область запускає нову систему оповіщення про повітряну тривогу - ОВА

Починаючи з 27 серпня у Чернігівській області почне працювати диференційована система оповіщення про повітряну тривогу. Про це в Телеграм повідомив начальник Чернігівської ОВА, В'ячеслав Чаус, пише УНН.

Деталі

В Чернігівській області починають тестувати диференційовану систему повітряної тривоги. Громадян просять зважати на ці сигнали. Проте, система оповіщення поки що працюватиме у тестовому режимі.

Від сьогодні в Чернігівській області у тестовому режимі запрацювала диференційована система повітряної тривоги

- повідомив Чаус.

За його словами, відстежувати сигнали можна буде у спеціальному мобільному додатку. Також начальник ОВА попросив громадян стежити за його Телеграм-каналом, де будуть з'являтися свіжі новини про нову систему.

На Полтавщині через збій помилково оголошували радіаційну загрозу під час тривоги - ОВА20.08.25, 08:52 • 3154 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в УкраїніТехнології
