На Полтавщині через збій помилково оголошували радіаційну загрозу під час тривоги - ОВА
Київ • УНН
У Полтавській області під час повітряної тривоги стався збій системи оповіщення. Замість повітряної тривоги помилково оголосили радіаційну загрозу.
У Полтавській області через збій системи оповіщення під час повітряної тривоги замість повітряної тривоги помилково оголосили радіаційну загрозу, повідомив т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram у середу, пише УНН.
До відома жителів області. Сьогодні під час повітряної тривоги через чергові атаки ворожих БпЛА у системі оповіщення стався збій і замість повітряної тривоги помилково була оголошена радіаційна загроза
