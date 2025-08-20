На Полтавщині через збій помилково оголошували радіаційну загрозу під час тривоги - ОВА

У Полтавській області через збій системи оповіщення під час повітряної тривоги замість повітряної тривоги помилково оголосили радіаційну загрозу, повідомив т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram у середу, пише УНН.

До відома жителів області. Сьогодні під час повітряної тривоги через чергові атаки ворожих БпЛА у системі оповіщення стався збій і замість повітряної тривоги помилково була оголошена радіаційна загроза - написав Когут.

