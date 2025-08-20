На Полтавщині через збій помилково оголошували радіаційну загрозу під час тривоги - ОВА

$41.260.08
19 серпня, 12:26 • 56521 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 99369 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 89544 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 86781 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 54994 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 35305 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 99388 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 74152 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 87030 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 104134 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Трамп після зустрічі з Зеленським і європейськими лідерами дзвонив Орбану, щоб з'ясувати, чому той блокує рух України в ЄС - ЗМІ 19 серпня, 20:26
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну19 серпня, 21:51
Зеленський змінив стиль для зустрічі з Трампом: чорний костюм став "талісманом щастя" та "надією на мир"19 серпня, 22:02
окупанти посилили фільтрацію в Криму під приводом міграційних перевірок - ЦНС00:13
Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь02:28
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 99366 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 89541 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 63946 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 86779 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 69666 перегляди
УНН Lite
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03 • 18697 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 54601 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 117818 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 69374 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 125211 перегляди
На Полтавщині через збій помилково оголошували радіаційну загрозу під час тривоги - ОВА

Київ • УНН

 • 68 перегляди

У Полтавській області під час повітряної тривоги стався збій системи оповіщення. Замість повітряної тривоги помилково оголосили радіаційну загрозу.

На Полтавщині через збій помилково оголошували радіаційну загрозу під час тривоги - ОВА

У Полтавській області через збій системи оповіщення під час повітряної тривоги замість повітряної тривоги помилково оголосили радіаційну загрозу, повідомив т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram у середу, пише УНН.

До відома жителів області. Сьогодні під час повітряної тривоги через чергові атаки ворожих БпЛА у системі оповіщення стався збій і замість повітряної тривоги помилково була оголошена радіаційна загроза

- написав Когут.

На Київщині масштабний збій в системі оповіщення про повітряні тривоги через атаку на Київстар12.12.23, 18:02 • 32876 переглядiв

Юлія Шрамко

Суспільство
Полтавська область
Безпілотний літальний апарат