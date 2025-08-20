На Полтавщине из-за сбоя ошибочно объявляли радиационную угрозу во время тревоги - ОВА

В Полтавской области из-за сбоя системы оповещения во время воздушной тревоги вместо воздушной тревоги ошибочно объявили радиационную угрозу, сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram в среду, пишет УНН.

К сведению жителей области. Сегодня во время воздушной тревоги из-за очередных атак вражеских БпЛА в системе оповещения произошел сбой и вместо воздушной тревоги ошибочно была объявлена радиационная угроза - написал Когут.

