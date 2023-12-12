На Киевщине масштабный сбой в системе оповещения о воздушных тревогах из-за атаки на Киевстар
Киев • УНН
Сбой в работе "Киевстар" нарушил работу системы оповещения в разных населенных пунктах Киевской области, что привело к точечным отключениям. Принимаются меры для обеспечения населения сигналами "Воздушная тревога", а полиция и экстренные службы используют громкоговорители как резервный вариант.
Из-за сбоя в работе "Киевстара" не работает система оповещения в ряде населенных пунктов Киевской области. Об этом этом сообщил руководитель Киевской ОГА Руслан Кравченко, пишет УНН.
Детали
По словам Кравченко, система оповещения не работает в Буче, Ирпене, Вишневом, Березани, Сквире, Ржищеве, Тараще, Володарке, Горской территориальной общине в Бориспольском районе.
Также зафиксированы точечные отключения системы оповещения в городе Борисполь и еще в 75 населенных пунктах.
Принимаем меры, чтобы жители области вовремя получали информацию о сигнале "Воздушная тревога". Во всех этих населенных пунктах сигнал дублируется другой системой оповещения
Он также отметил, что в тех населенных пунктах, где есть проблемы с работой системы, будут работать экипажи патрульной полиции и ГСЧС. Они через громкоговорители будут оповещать о воздушной опасности.
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Напомним
Из-за технического сбоя в Киевстаре абоненты сети потеряли доступ к мобильной связи и интернету. "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой. СБУ открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар", подозревая в причастности к ней россию.
На Киевщине масштабный сбой в системе оповещения о воздушных тревогах из-за атаки на Киевстар
Сбой в работе "Киевстар" нарушил работу системы оповещения в разных населенных пунктах Киевской области, что привело к точечным отключениям. Принимаются меры для обеспечения населения сигналами "Воздушная тревога", а полиция и экстренные службы используют громкоговорители как резервный вариант.
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