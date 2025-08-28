В Міненерго відповіли, чи готова Україна до опалювального сезону
Київ • УНН
Україна планово готується до опалювального сезону, проводячи відновлювальні та ремонтні роботи, а також накопичуючи паливо. Особлива увага приділяється посиленню фізичного та повітряного захисту ключових енергетичних об'єктів.
Україна вживає всіх необхідних заходів для підготовки до опалювального сезону. Зокрема, це стосується захисту важливих енергетичних об’єктів від повітряних ударів з боку російських загарбників, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, пише УНН.
Деталі
Україна за планом готується по всіх напрямках, які ми для себе визначили для підготовки до опалювального сезону. Це і відновлювальні роботи, і ремонтні роботи, щоб підготувати все обладнання, щоб воно стабільно працювало протягом опалювального сезону. Це і закачка газу йде по плану, також це накопичення вугілля і мазуту для всіх тих підприємств, які мають використовувати цей тип палива. Це і запаси обладнання, щоб вчасно здійснювати ремонтні та відновлювальні роботи
Вона додала, що ведуть роботи для посилення захисту енергетичних об’єктів. Зокрема здійснюється координація дій з військовими задля повітряного захисту.
Важливий момент – посилення захисту енергоструктури, енергетичних об’єктів. Це і роботи над посиленням фізичного захисту. І також працюємо разом з військовими задля повітряного прикриття наших об’єктів, ключових об’єктів для енергетики
Вона додала, що зараз рано робити стовідсоткові прогнози, оскільки важко передбачити ситуацію щодо обстрілів та планів росіян щодо ударів по енергетичній структурі України.
Сказати на 100% ми зможемо лише коли будемо розуміти ситуацію по обстрілам і по планам росіян щодо атак на енергетичну структуру, оскільки ми бачимо, що хоч і нема масованих атаких, як в попередні роки, але, водночас, кожного дня, кожної ночі, різні об’єкти в різних областях зазнають ушкоджень
Доповнення
У Чернігівській області десятки населених пунктів залишились без електропостачання через атаку російських дронів. Фахівці працюють над відновленням світла, а критичні установи живляться від альтернативних джерел.