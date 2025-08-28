В Міненерго відповіли, чи готова Україна до опалювального сезону

Україна вживає всіх необхідних заходів для підготовки до опалювального сезону. Зокрема, це стосується захисту важливих енергетичних об’єктів від повітряних ударів з боку російських загарбників, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, пише УНН.

Деталі

Україна за планом готується по всіх напрямках, які ми для себе визначили для підготовки до опалювального сезону. Це і відновлювальні роботи, і ремонтні роботи, щоб підготувати все обладнання, щоб воно стабільно працювало протягом опалювального сезону. Це і закачка газу йде по плану, також це накопичення вугілля і мазуту для всіх тих підприємств, які мають використовувати цей тип палива. Це і запаси обладнання, щоб вчасно здійснювати ремонтні та відновлювальні роботи - повідомила Гринчук.

Вона додала, що ведуть роботи для посилення захисту енергетичних об’єктів. Зокрема здійснюється координація дій з військовими задля повітряного захисту.

Важливий момент – посилення захисту енергоструктури, енергетичних об’єктів. Це і роботи над посиленням фізичного захисту. І також працюємо разом з військовими задля повітряного прикриття наших об’єктів, ключових об’єктів для енергетики - пояснила міністерка.

Вона додала, що зараз рано робити стовідсоткові прогнози, оскільки важко передбачити ситуацію щодо обстрілів та планів росіян щодо ударів по енергетичній структурі України.

Сказати на 100% ми зможемо лише коли будемо розуміти ситуацію по обстрілам і по планам росіян щодо атак на енергетичну структуру, оскільки ми бачимо, що хоч і нема масованих атаких, як в попередні роки, але, водночас, кожного дня, кожної ночі, різні об’єкти в різних областях зазнають ушкоджень - підсумувала Гринчук.

Доповнення

У Чернігівській області десятки населених пунктів залишились без електропостачання через атаку російських дронів. Фахівці працюють над відновленням світла, а критичні установи живляться від альтернативних джерел.