Ексклюзив
07:27 • 24578 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 51250 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 52883 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 86411 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 63884 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 74274 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 190114 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 90397 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 55111 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 67750 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
В Міненерго відповіли, чи готова Україна до опалювального сезону

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Україна планово готується до опалювального сезону, проводячи відновлювальні та ремонтні роботи, а також накопичуючи паливо. Особлива увага приділяється посиленню фізичного та повітряного захисту ключових енергетичних об'єктів.

В Міненерго відповіли, чи готова Україна до опалювального сезону

Україна вживає всіх необхідних заходів для підготовки до опалювального сезону. Зокрема, це стосується захисту важливих енергетичних об’єктів від повітряних ударів з боку російських загарбників, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, пише УНН.

Деталі

Україна за планом готується по всіх напрямках, які ми для себе визначили для підготовки до опалювального сезону. Це і відновлювальні роботи, і ремонтні роботи, щоб підготувати все обладнання, щоб воно стабільно працювало протягом опалювального сезону. Це і закачка газу йде по плану, також це накопичення вугілля і мазуту для всіх тих підприємств, які мають використовувати цей тип палива. Це і запаси обладнання, щоб вчасно здійснювати ремонтні та відновлювальні роботи 

- повідомила Гринчук.

Вона додала, що ведуть роботи для посилення захисту енергетичних об’єктів. Зокрема здійснюється координація дій з військовими задля повітряного захисту.

Важливий момент – посилення захисту енергоструктури, енергетичних об’єктів. Це і роботи над посиленням фізичного захисту. І також працюємо разом з військовими задля повітряного прикриття наших об’єктів, ключових об’єктів для енергетики

- пояснила міністерка.

Вона додала, що зараз рано робити стовідсоткові прогнози, оскільки важко передбачити ситуацію щодо обстрілів та планів росіян щодо ударів по енергетичній структурі України.

Сказати на 100% ми зможемо лише коли будемо розуміти ситуацію по обстрілам і по планам росіян щодо атак на енергетичну структуру, оскільки ми бачимо, що хоч і нема масованих атаких, як в попередні роки, але, водночас, кожного дня, кожної ночі, різні об’єкти в різних областях зазнають ушкоджень

- підсумувала Гринчук.

Доповнення

У Чернігівській області десятки населених пунктів залишились без електропостачання через атаку російських дронів. Фахівці працюють над відновленням світла, а критичні установи живляться від альтернативних джерел.

Павло Зінченко

СуспільствоЕкономікаПолітика
Електроенергія
Україна